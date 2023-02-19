مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0) (0) ليستر.. خطورة من الضيوف
الأحد، 19 فبراير 2023 - 15:47
كتب : FilGoal
يستضيف مانشستر يونايتد فريق ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاث برصيد 46 نقطة بينما ليستر سيتي في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.
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ق.10 تهديد جديد هذه المرة من إهيانتشو ولينديلوف يتألق
ق.8 دي خيا يتألق ويبعد الخطر
بداية المباراة
المباراة تبدأ في الخامسة مساءً
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