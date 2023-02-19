انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (3) - (0) ليستر.. انتصار كبير للشياطين الحُمر

الأحد، 19 فبراير 2023 - 15:47

كتب : FilGoal

جادون سانشو - مانشستر يونايتد وليستر سيتي

يستضيف مانشستر يونايتد فريق ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاث برصيد 46 نقطة بينما ليستر سيتي في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.

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نهاية المباراة بانتصار يونايتد بثلاثية دون رد.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق88: فيجورست يهدر انفرادا بعد بينية من سانشو.

ق80: تبديل خامس ليونايتد بمشاركة كوبي ماينو بدلا من سابيتزر.

ق73: رأسية من ليساندرو مارتينيز من ركلة ركنية مرت أعلى المرمى.

ق71: رأسية من فيجورست مرت بجوار مرمى يونايتد قليل بعد تمريرة طولية من برونو من ركلة حرة.

ق70: سانشو يهدر انفرادا بعدما سدد الكرة وتصدى له حارس ليستر وعادت الكرة للاعب الإنجليزي الذي سددها خارج الملعب.

ق62: جووووووووووووووووول ثااااااااااالث ليونايتد بتسديدة من سانشو من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من برونو.

ق59: مكتوميناي يشرك بدلا من فريد.

ق56: تقنية الفيديو تحتسب الهدف لراشفورد بعدما أكدت عدم وجوده في موقف تسلل.

ق56: جوووول؟ لا لا ، راشفورد سجل هدفا تم إلغائه بداعي التسلل.

ق54: ركلة خلفية مزدوجة من فيجورست مرت لخارج الملعب.

سانشو يشارك بدلا من جارناتشو.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+47 قذيفة من ماديسون تجاور القائم

ق.37 دالوت يهدر هدفا مؤكدا بعد عرضية برونو فيرنانديش

ق.25 جوووووووول راشفورد يسجل الهدف الأول لـ مانشستر يونايتد

ق.21 تصدٍ أسطوري من دي خيا لرأسية إهياناتشو

ق.10 تهديد جديد هذه المرة من إهيانتشو ولينديلوف يتألق

ق.8 دي خيا يتألق ويبعد الخطر

بداية المباراة

المباراة تبدأ في الخامسة مساءً

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ليستر سيتي
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