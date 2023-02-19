مباشر الدوري الفرنسي - سان جيرمان (2) (0) ليل.. جووووووووول نيمار

الأحد، 19 فبراير 2023 - 13:50

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - ليل

يستقبل باريس سان جيرمان نظيره ليل على ملعب حديقة الأمراء في الجولة 24 للدوري الفرنسي.

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ق.17 جووووووووووول نيمار بعد تمريرة فيتينيا

ق.13 إصابة جوزيه فونتي قائد ليل واستبداله بـ ليني يورو

ق.12 جوووووووووول مبابي يسجل الهدف الأول بعد مراوغة رائعة لثنائي دفاع ليل

ق.10 دوناروما يتألق أمام جوناثان ديفيد بعد خطأ قاتل من كيمبيمبي

ق.5 الحارس يتألق أمام تسديدة ميسي الذي سدد على الطائر بعد تمريرة نيمار الجميلة

ق.1 هدف محقق صائع في الثانية 40 بتسديدة تيموثي وياه التي اصطدمت بالدفاع ثم تصدى لها دوناروما

بداية المباراة

**المباراة تنطلق في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة

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تشكيل باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: تيموثي بيمبيلي - سيرخيو راموس - بريسنيل كيمبيمبي - نونو مينديش

الوسط: ماركو فيراتي - فابيان رويز - فيتينيا

الهجوم: ليونيل ميسي - نيمار جونيور - كيليان مبابي

دكة البدلاء: سيرخيو ريكو - أليكساندر ليتيلييه - الشدالي بيتشيابو - دانيلو بيريرا - خوان بيرنات - إسماعيل غربي - كارلوس سولير - وارن زاير إيمري - هوجو إكيتيكي

باريس سان جيرمان ليل الدوري الفرنسي
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