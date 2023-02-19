انتهت الدوري الفرنسي - سان جيرمان (4) (3) ليل.. فوز قاتل

يستقبل باريس سان جيرمان نظيره ليل على ملعب حديقة الأمراء في الجولة 24 للدوري الفرنسي.

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نهاية المباراة

ق.+95 جوووووووووووووووول ميسي يسجل الرابع القاتل من ركلة حرة مباشرة

ق85 مبابي يهدر التعادل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

ق69 جوووووول بامبا يقلب الطاولة

ق.58 جوووووووول التعااااادل لـ جوناثان ديفيد

ق.58 ركلة جزاء لـ ليل

ق.51 خروج نيمار باكيا على نقالة ويعوضه إكيتيكي

ق.48 تدخل قوي على نيمار ويتألم على أرض الملعب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.24 جووووووووول دياكيتي يسجل الهدف الأول لـ ليل

ق,21 ديفيد يهدد مجددا برأسية لكن دوناروما يتصدى من جديد

ق.17 جووووووووووول نيمار بعد تمريرة فيتينيا

ق.13 إصابة جوزيه فونتي قائد ليل واستبداله بـ ليني يورو

ق.12 جوووووووووول مبابي يسجل الهدف الأول بعد مراوغة رائعة لثنائي دفاع ليل

ق.10 دوناروما يتألق أمام جوناثان ديفيد بعد خطأ قاتل من كيمبيمبي

ق.5 الحارس يتألق أمام تسديدة ميسي الذي سدد على الطائر بعد تمريرة نيمار الجميلة

ق.1 هدف محقق صائع في الثانية 40 بتسديدة تيموثي وياه التي اصطدمت بالدفاع ثم تصدى لها دوناروما

بداية المباراة

**المباراة تنطلق في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة

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تشكيل باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: تيموثي بيمبيلي - سيرخيو راموس - بريسنيل كيمبيمبي - نونو مينديش

الوسط: ماركو فيراتي - فابيان رويز - فيتينيا

الهجوم: ليونيل ميسي - نيمار جونيور - كيليان مبابي

دكة البدلاء: سيرخيو ريكو - أليكساندر ليتيلييه - الشدالي بيتشيابو - دانيلو بيريرا - خوان بيرنات - إسماعيل غربي - كارلوس سولير - وارن زاير إيمري - هوجو إكيتيكي