مباشر الدوري الإسباني - أوساسونا (0)-(0) ريال مدريد.. القااائم يمنع

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أوساسونا وريال مدريد، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

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ق. 61 أوووه تصويبة من مويسيس جوميز في القائم الأيسر لـ تيبو كورتوا.

ق. 56 فينيسيوس يواصل إهدار الفرص وينفرد ويحاول مراوغة الحارس الذي تصدى للكرة بثبات.

ق. 52 فينيسيوس جونيور يسجل هدفا لكن من موقف تسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 42 لاعبو أوساسونا يقطعون الكرة من دفاع ريال مدريد وأنتي بوديمير يسدد بجانب المرمى بقليل.

ق. 14 تصويبة قووووية من مويسيس جوميز يتصدى لها تيبو كورتوا.

ق. 10 أوووه فينيسيوس جونيور يهدر. فينيسيوس يقطع الكرة من جون مونكايولا وانفرد وسدد، لكن سيرخيو هيريرا تصدى لها وحولها إلى ركنية.

ق. 8 إنقاذ رائع من فالفيردي قبل متابعة عبد الصمد الزلزولي.

ق. 5 إصابة إدوارد كامافينجا بعد تدخل قوي من لاعب أوساسونا.

بداية المباراة