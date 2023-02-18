مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (2) (1) أودينيزي.. الثاااااني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر وأودينيزي في الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

وخسر إنتر مباراة الذهاب من أودينيزي بنتيجة 3-1.

ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 44 نقطة بفارق 18 نقطة عن نابولي المتصدر.

فيما يحتل أودينيزي المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

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ق. 73 جووووول ثاني. عرضية من ديماركو، قابلها هينريك مخيتريان بلمسة رائعة في المرمى مسجلا الثاني لإنتر.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: جوووووول لوفوريتش يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزءا بعد مرتدة سريعة معلنا التعادل لأودينيزي.

أهدر ركلة الجزاء ثم أعادها الحكم فسجلها من المحاولة الثانية لوكاكو يسجل وإنتر يتقدم 1-0 على أودينيزي#الدوري_الإيطالي #إنتر_أودينيزي pic.twitter.com/5vE7X2xLLV — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 18, 2023

ق 19: الحكم يعيد الركلة من جديد ولوكاكو يسجل بكل قوة على يسار الحارس.

ق 18: سيلفستري يتصدى لركلة جزاء سددها لوكاكو.

ق 17: تقنية الفيديو تحتسب ركلة جزاء لإنتر

ق 16: تقنية الفيديو تتدخل في انتظار قرار احتساب ركلة جزاء لإنتر

ق 10: باريلا يطالب بالحصول على ركلة جزاء والحكم يرفض

بداية اللقاء