مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (2) (1) أودينيزي.. الثاااااني
السبت، 18 فبراير 2023 - 21:45
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر وأودينيزي في الجولة 23 من الدوري الإيطالي.
وخسر إنتر مباراة الذهاب من أودينيزي بنتيجة 3-1.
ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 44 نقطة بفارق 18 نقطة عن نابولي المتصدر.
فيما يحتل أودينيزي المركز التاسع برصيد 30 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.
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ق. 73 جووووول ثاني. عرضية من ديماركو، قابلها هينريك مخيتريان بلمسة رائعة في المرمى مسجلا الثاني لإنتر.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 43: جوووووول لوفوريتش يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزءا بعد مرتدة سريعة معلنا التعادل لأودينيزي.
أهدر ركلة الجزاء ثم أعادها الحكم فسجلها من المحاولة الثانية
لوكاكو يسجل وإنتر يتقدم 1-0 على أودينيزي#الدوري_الإيطالي #إنتر_أودينيزي pic.twitter.com/5vE7X2xLLV— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 18, 2023
ق 19: الحكم يعيد الركلة من جديد ولوكاكو يسجل بكل قوة على يسار الحارس.
ق 18: سيلفستري يتصدى لركلة جزاء سددها لوكاكو.
ق 17: تقنية الفيديو تحتسب ركلة جزاء لإنتر
ق 16: تقنية الفيديو تتدخل في انتظار قرار احتساب ركلة جزاء لإنتر
ق 10: باريلا يطالب بالحصول على ركلة جزاء والحكم يرفض
بداية اللقاء