مباشر مجموعة الزمالك - شباب بلوزداد (0) - (0) الترجي.. مطالبة بركلة جزاء

السبت، 18 فبراير 2023 - 21:00

كتب : FilGoal

الترجي

يحل الترجي ضيفا على شباب بلوزداد في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا الزمالك والمريخ السوداني.

ويستضيف ملعب 5 يوليو بالجزائر مباراة شباب بلوزداد ضد الترجي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة شباب بلوزداد والترجي.

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لمتابعة مباراة شباب بلوزداد والترجي دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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ق61 محاولة من الترجي عن طريق رياض بن عياد الذي طالب بالحصول على ركلة جزاء ولكن الحكم طلب استمرار اللعب

ق 50 العارضة تحرم سفيان بوشار من تسجيل الهدف الاول لشباب بلوزداد بعد تسديدة صاروخية

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق34 معز بن شريفية حارس مرمى الترجي يبعد محاولة خطيرة بعد تسديدة إيبولا لاعب شباب بلوزداد

ق8 رد سريع من الترجي على محاولة شباب بلوزداد وتسديدة خطيرة من حمدو الهوني تعلو مرمى الفريق الجزائري بقليل

ق4 محاولة أولى عن طريق رائد بوشنيبة مدافع بلوزداد الذي سدد بقوة لكن كرته علت المرمى

انطلاق المباراة

دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال إفريقيا ، دوري أبطال افريقيا
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