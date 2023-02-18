مباشر الدوري الإنجليزي – نيوكاسل ضد ليفربول

السبت، 18 فبراير 2023 - 19:07

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نيوكاسل وليفربول، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة:
تشكيل مهمة صراع الأبطال – عودة فان دايك لـ ليفربول.. وإيزاك يقود نيوكاسل آس: بنزيمة يغيب عن تدريبات ريال مدريد.. وقلق قبل مواجهة ليفربول مؤتمر أنشيلوتي: غياب بنزيمة وكروس.. وأعرف ليفربول جيدا بعد شجار الدربي.. ليفربول وإيفرتون يواجهان الاتهام من الاتحاد الإنجليزي

بداية المباراة بعد قليل

الدوري الإنجليزي ليفربول نيوكاسل
نرشح لكم
الصدارة تعود لـ لندن.. نوتنجهام فورست يعاقب مانشستر سيتي بتعادل قاتل سقط مغشيا عليه.. إصابة مروعة لـ سيزار أزبيليكويتا تشكيل مهمة صراع الأبطال – عودة فان دايك لـ ليفربول.. وإيزاك يقود نيوكاسل مؤتمر أرتيتا: أظهرنا شخصية كبيرة.. وكنا بحاجة إلى سحر جورجينيو زينشينكو: ما حدث أمام أستون فيلا كان درسا عظيما لنا أرسنال "الصياد" يعود إلى الصدارة مجددا بفوز مجنون على أستون فيلا انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1) (1) نوتنجهام.. نقطتان مهدرتان انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(1) ساوثامبتون.. 3 نقاط ثمينة
أخر الأخبار
الصدارة تعود لـ لندن.. نوتنجهام فورست يعاقب مانشستر سيتي بتعادل قاتل 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي – نيوكاسل ضد ليفربول 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سقط مغشيا عليه.. إصابة مروعة لـ سيزار أزبيليكويتا 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (0) (0) مونزا.. فرصتان مهدرتان في أول دقيقة 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر باتشيكو: من الصعب التكهن بنتيجة مواجهة فيوتشر.. وهدف بيراميدز الفوز 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل مهمة صراع الأبطال – عودة فان دايك لـ ليفربول.. وإيزاك يقود نيوكاسل 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
5 حكام مصريين في بطولة أمم إفريقيا للشباب 45 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
مؤتمر كولر: مباراة الهلال كشفت مشاكلنا.. والمباراة كانت بحضور جمهور "عنيف" ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 خبر في الجول - الأهلي يوافق على المشاركة في البطولة العربية