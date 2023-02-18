مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0) (0) نوتنجهام.. مطالبات بركلة جزاء

السبت، 18 فبراير 2023 - 16:44

كتب : FilGoal

رودري يحتفل بهدفه مع مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة.

فيما يحتل نوتنجهام فوريست المركز الـ14 برصيد 24 نقطة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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ق 5: مطالبات بركلة جزاء لـ سيتي.

بداية اللقاء

مانشستر سيتي نوتنجهام فورست الدوري الإنجليزي
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