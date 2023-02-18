مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(0) ساوثامبتون.. هدف محقق يضيع

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي وساوثامبتون، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

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ق13 تسديدة أرضية قوية عن طريق نوني مادويك من داخل يسار منطقة جزاء ساوثامبتون تصدى لها الحارس جافين بازونو وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

ق10 محاولة هجومية لساوثامبتون بعرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بول أونواتشو برأسية مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى تشيلسي.

ق3 كاليدو كوليبالي يبعد هدف محقق ضائع لساوثامبتون بعد تسديدة ستيوارت أرمسترونج تجاه الشباك الخالية لكن المدافع السنغالي تمكن من إبعاد الكرة

بداية المباراة