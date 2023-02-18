مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي ضد ساوثامبتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي وساوثامبتون، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

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بداية المباراة بعد قليل