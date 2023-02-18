العرض الثاني.. راتكليف يعلن رغبته في الاستحواذ على أغلبية أسهم مانشستر يونايتد

أعلن السير جيم راتكليف رجل الأعمال الإنجليزي تقدمه رسميا بعرض للاستحواذ على ملكية أغلبية أسهم مانشستر يونايتد.

وأكد بيان صادر عن شركة "Ineos" للبتروكيماويات التي يملكها راتكليف التقدم بعرض للاستحواذ على النادي لجعله "النادي رقم واحد في العالم".

وأضاف بيان الشركة "سنرى دورنا كأوصياء على المدى الطويل لمانشستر يونايتد نيابة عن الجماهير والمجتمع العالمي للنادي".

وأردف "نحن طموحون للغاية ونرغب في الاستثمار في مانشستر يونايتد لجعله النادي رقم واحد في العالم مرة أخرى مما يجعله عصريا ويحوذ على إعجاب الجماهير".

ويملك راتكليف الذي يعد أحد أثرياء بريطانيا والذي تقدر ثروته بنحو 12.5 مليار جنيه إسترليني ملكية نادي نيس ففي فرنسا ولوزان السويسري، بالإضافة لفريق ركوب الدراجات Ineos Grenadiers.

ويعد راتكليف أحد مشجعي مانشستر يونايتد منذ الصغر حيث وُلد في المدينة.

وأصبح ذلك العرض هو الثاني رسميا الذي يتم التقدم به لعائلة جلايزرز الأمريكية المالكة لمانشستر يونايتد لشراء النادي.

وكان العرض الأول هو من الأمير القطري جاسم بن حمد آل ثاني ولكن الفارق أن الأخير يرغب في الاستحواذ الكامل على ملكية النادي.

وأكد جاسم بن حمد في بيانه أن شرائه لمانشستر سيكون خال تماما من الديون وأنه سيركز على إعادة يونايتد لأمجاده السابقة داخل وخارج الملعب ووضع جماهيره في قلب النادي مجددا.