استراحة دوري الأبطال – الهلال (0) - (0) الأهلي.. تعادل سلبي مستمر

السبت، 18 فبراير 2023 - 14:33

كتب : FilGoal

الأهلي ضد فلامنجو - أحمد عبد القادر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الهلال والأهلي التي تقام في ملعب الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق44: الشناوي يبعد عرضية من لاعب الهلال.

ق40: محاولات من الهلال لفك التكتل الدفاعي للأهلي.

ق32: مازالت الخطورة غائبة عن الفريقين وانحصار اللعب في وسط الملعب.

ق25: تسديدة من ديانج تصدى لها علي أبو عشرين حارس مرمى الهلال.

ق20: انحصار اللعب في وسط الملعب وغياب الخطورة.

ق11: مرتدة للهلال لكن الشناوي خرج من مرماه وشتت الكرة سريعا.

ق6: يا رباااه الشحات يهدر هدفا بطريقة غريبة بتسديدة خارج الملعب من داخل منطقة الجزاء رغم عدم مراقبته من أي لاعب.

انطلاق المباراة.

الأهلي الهلال دوري أبطال إفريقيا
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