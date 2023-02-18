مباشر دوري الأبطال – الهلال (0) - (0) الأهلي.. كيف أهدر الشحات ذلك الهدف؟

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الهلال والأهلي التي تقام في ملعب الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

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ق6: يا رباااه الشحات يهدر هدفا بطريقة غريبة بتسديدة خارج الملعب من داخل منطقة الجزاء رغم عدم مراقبته من أي لاعب.

انطلاق المباراة.