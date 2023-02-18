انتهت دوري الأبطال – الهلال (1) - (0) الأهلي.. انتصار أصحاب الأرض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الهلال والأهلي التي تقام في ملعب الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ق90+4: رامي ربيعة يشارك بدلا من محمد هاني.

ق90+3: ياسر المزمل يمر من أليو ديانج ويمرر عرضية لكن محمد عبد المنعم شتتها قبل أن تسكن مرماه.

ق90: الحكم لم يشر للوقت المحتسب بدل من الضائع.

ق77: 3 تبديلات للأهلي بمشاركة محمد شريف وأفشة ومحمد أشرف بدلا من حمدي فتحي وعلي معلول وبيرسي تاو.

ق70: هدف ثان للهلال سجله محمد عبد الرحمن لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

ق65: الشناوي يتألق ويتصدى لركلة الجزاء التي سددها ماكابي ليليبو وتابعها لاعب الهلال بتسديدة أخرى لكن الدفاع شتت الكرة.

ق64: ركلة جزاء للهلال بعد عرقلة حمدي فتحي لمحمد عبد الرحمن.

ق63: تبديل أول للأهلي بمشاركة أحمد قندوسي بدلا من عبد الشحات.

ق49: هدف أول للهلال عن طريق ماكابي ليليبو بعرضية من على يسار منطقة الجزاء وسددها مباشرة في الشباك لتمر الكرة من الشناوي وتعلن عن الهدف الاول لأصحاب الأرض.

ق47: تهديد قوي من الهلال عن طريق رأسية من ماكابي ليليبو ولكن الشناوي تصدى له.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق44: الشناوي يبعد عرضية من لاعب الهلال.

ق40: محاولات من الهلال لفك التكتل الدفاعي للأهلي.

ق32: مازالت الخطورة غائبة عن الفريقين وانحصار اللعب في وسط الملعب.

ق25: تسديدة من ديانج تصدى لها علي أبو عشرين حارس مرمى الهلال.

ق20: انحصار اللعب في وسط الملعب وغياب الخطورة.

ق11: مرتدة للهلال لكن الشناوي خرج من مرماه وشتت الكرة سريعا.

ق6: يا رباااه الشحات يهدر هدفا بطريقة غريبة بتسديدة خارج الملعب من داخل منطقة الجزاء رغم عدم مراقبته من أي لاعب.

انطلاق المباراة.