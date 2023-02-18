مباشر الدوري الإنجليزي – أستون فيلا (2)-(1) أرسنال.. الثااااااااني
السبت، 18 فبراير 2023 - 14:07
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا وأرسنال، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.
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ق. 31 جوووول الثااااني لأستون فيلا عن طريق فيليبي كوتينيو. عرضية من أليكس مورينو تركها إيميليانو بونديا إلى كوتينيو الذي استلم داخل منطقة الجزاء وسدد في المرمى مسجلا الثاني.
ق. 15 التعادل الراااائع.. عرضية يبعدها الدفاع، ويقابلها بوكايو ساكا بتصويبة يسارية مباشرة رااائعة في المرمى.
ق. 11 بينية إلى بن وايت الذي سدد الكرة ساقطة وأنقذها تيرون مينجز من على خط المرمى قبل رأس نيكيتياه!
ق. 5 جووول أوووول لأستون فيلا عن طريق أولي واتكينز. بينية من ماتي كاش إلى واتكينز الذي تقدم ودخل منطقة الجزاء وسدد بيسراه في المرمى.
بداية المباراة
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