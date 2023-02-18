انتهت الدوري الإنجليزي – أستون فيلا (2)-(4) أرسنال.. فوز ملحمي للمدفعجية

السبت، 18 فبراير 2023 - 14:07

كتب : FilGoal

لاعبو أرسنال يحتفلون بهدف أوليكساندر زينشينكو أمام أستون فيلا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا وأرسنال، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق. 97 جوووووووووووول الرااااااابع. ركنة من أستون فيلا تقدم فيها إيميليانو مارتينيز ويخرجها الدفاع ليقود فابيو فييرا مرتدة ويمررها إلى مارتينيللي الذي انفرد بالمرمى الخالي وسجل الهدف القاااااتل.

ق. 95 تيرني وروب هولدينج يشاركان بدلا من أوديجارد وزينشينكو.

ق. 93 جووووووووول قااااتل. تصويبة رائعة من جورجينو تسكن الشباك في اللحظة الأخيرة.

ق. 86 تصويبة من ساكا يتصدى لها مارتينيز بثبات.

ق. 82 أوووه ليون بايلي يسدد ورامسديل يتصدى بصعوبة وبمساعدة القائم الأيسر.

ق. 78 تومياسو وفابيو فييرا يشاركان بدلا من بن وايت وجرانيت تشاكا.

ق. 76 تمريرة من نيكيتياه إلى أوديجارد الذي سدد بدون رقابة من على خط الست ياردات لكن خارج المرمى!!!

ق. 68 جابرييل مارتينيللي يشارك بدلا من تروسارد.

ق. 66 بليون بايلي وديندانكور يشاركان دلا من بونديا ودوجلاس لويز.

ق. 63 أهدرها نيكيتياه! بينية رائعة من أوديجارد إلى نيكيتياه الذي انفرد وسدد لكن فوق المرمى.

ق. 61 جاكوب رامسي يشارك بدلا من كوتينيو في تشكيل أستون فيلا.

ق. 60 جوووووول التعاااادل... تمريرة من أوديجارد وتصويبة أرضية راائعة من زينشينكو في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 55 أوووه عرضية من بن وايت ورأسية من نيكيتياه في العارضة ليضيع التعادل.

عودة ساكا للملعب

ق. 53 بوكايو ساكا يسقط مصابا.

ق. 48 تصويبة من ساكا بعيدة تماما عن المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 47 شجار قوي بين الفريقين بسبب تدخل بين كوتينيو وساكا.

ق. 31 جوووول الثااااني لأستون فيلا عن طريق فيليبي كوتينيو. عرضية من أليكس مورينو تركها إيميليانو بونديا إلى كوتينيو الذي استلم داخل منطقة الجزاء وسدد في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 15 التعادل الراااائع.. عرضية يبعدها الدفاع، ويقابلها بوكايو ساكا بتصويبة يسارية مباشرة رااائعة في المرمى.

ق. 11 بينية إلى بن وايت الذي سدد الكرة ساقطة وأنقذها تيرون مينجز من على خط المرمى قبل رأس نيكيتياه!

ق. 5 جووول أوووول لأستون فيلا عن طريق أولي واتكينز. بينية من ماتي كاش إلى واتكينز الذي تقدم ودخل منطقة الجزاء وسدد بيسراه في المرمى.

بداية المباراة

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