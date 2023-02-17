انتهت دوري الأبطال – المريخ (0) - (0) الزمالك.. تعادل سلبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي المريخ والزمالك التي تقام في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا في ملعب شهداء بنينا في ليبيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق90+2: تسديدة من السماني الصاوي مرت أعلى مرمى الزمالك بقليل.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق87: تبديلان للزمالك بمشاركة إبراهيما نداي ومحمد أشرف "روقا" وخروج كل من محمد طارق وسيف جعفر.

ق78: رمضان عجب يطلق قذيفة بركلة مقصية وعواد يتألق ويتصدى له.

ق73: تبديلان للمريخ بخروج ماتيزينهو وباولو دي سوزا ومشاركة السماني الصاوي ورمضان عجب.

ق71: ركلة مقصية من الجزيري تصدى لها الحارس وارتدت الكرة إلى سيف جعفر الذي أطلق تسديدة قوية ارتطمت في القائم الأيسر.

ق70: تسديدة من سيف جعفر ارتطمت في القائم الأيسر لمرمى المريخ لتضيع فرصة هدف محقق على الزمالك.

ق64: عرضية من مازن محمدين مرت من لاعبين من المريخ.

ق58: تبديلان للزمالك بخروج شيكابالا وسيد عبد الله ومشاركة مصطفى شلبي وعمر جابر.

ق56: تسديدة من ماتيزينهو تصدى لها عواد ولم يستطع حمزة داوود اللحاق بالكرة وكان في موقف تسلل.

ق56: مرور من أليكس دا سيلفا من عبد الشافي وتسديدة زاحفة أبعدها عواد لركلة ركنية.

ق54: كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق المريخ عن طريق ماتزينهو على رأس الجازولي نوح الذي سدد كرة مرت بجوار المرمى.

ق50: تسديدة قوية من دونجا تصدى لها حارس المريخ لكن زيزو لم يستطع اللحاق بالكرة المرتدة.

ق48: تسديدة من زيزو لكنها مرت بجوار المرمى.

انطلاق الشوط الثاني.

ق45+4: حارس المريخ يتصدى لعرضية زيزو والحكم يعلن نهاية الشوط الأول.

ق45+3: خطأ لزيزو من على يسار منطقة الجزاء.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق38: عرضية من سيف جعفر تصدى لها حارس الهلال.

ق33: تسديدة من الجزيري ذهبت أعلى الملعب.

ق25: عرضية من شيكابالا لم يستطع زيزو اللحاق بها لتمر لركلة مرمى.

ق23: مازال المريخ هو المستحوذ الأكثر على الكرة والزمالك لم يشكل خطورة حتى الآن.

ق13: تسديدة قوية من باولو دي سوزا ولكن حسام عبد المجيد شتت الكرة قبل أن تسكن الشباك.

ق9: تسديدة من باولو دي سوزا على الطائر بعد عرضية من الناحية اليسرى مرت لخارج الملعب.

انطلاق المباراة