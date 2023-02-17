صنع هدف التعادل.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام يوفنتوس

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 00:19

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يسجل مع نانت أمام مونبيليه

بفضل الهدف الذي صنعه المهاجم المصري مصطفى محمد.. تعادل نانت الفرنسي مع مضيفه يوفنتوس الإيطالي بهدف لكل فريق في ذهاب ملحق دور الـ 16 في الدوري الأوروبي.

وشارك مصطفى محمد بصفة أساسية منذ بداية المباراة وحتى الدقيقة 77، حين حل موسيس سيمون بدلا منه.

وتلقى مصطفى محمد بطاقة صفراء في الدقيقة 57 إثر تدخل قوي.

أخبار متعلقة:
تسبب في هدفين.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون أمام بازل حجازي: جمهور اتحاد جدة لن يقبل إلا بالبطولات دقة تمرير.. ماذا قدم طارق حامد أمام الاتفاق ساهم في هدف.. ماذا قدم حجازي أمام الاتفاق

وفي الدقيقة 60 صنع مصطفى هدف نانت الوحيد بمرتدة تسلمها ومررها إلى لودوفيك بلاس الذي سجل في الشباك.

وبذلك يتأجل الحسم إلى الإياب يوم الخميس المقبل 23 فبراير في فرنسا.

كانت هذه مباراة مصطفى محمد السابعة في الدوري الأوروبي، والرقم 34 في جميع المسابقات.

ووصل مصطفى إلى تمريرته الحاسمة الثانية في الدوري الأوروبي، ليصل مجموع المساهمات إلى 4 (هدفين وتمريرتين حاسمتين)

إجمالا سجل مصطفى 8 أهداف وصنع 5 في جميع المسابقات بتمريرة الليلة.

ماذا قدم مصطفى محمد أمام يوفنتوس؟

دقائق اللعب: 77

التمريرات الحاسمة: 1

الأهداف المتوقعة: 0.03

التسديدات على المرمى: 0 من 1

المراوغات الناجحة: 1 من 1

لمسات الكرة: 27

التمريرات الصحيحة: 10 من 17

دقة التمرير: 59%

التمريرات المفتاحية: 1

صناعة الفرص الكبيرة: 1

الصراعات الأرضية الناجحة: 2 من 4

الصراعات الهوائية الناجحة: 7 من 10

المخالفات: 2

التشتيت: 1

التدخلات: 1

يوفنتوس الدوري الأوروبي نانت مصطفى محمد
نرشح لكم
تقرير تركي: مصطفى محمد قد يعود لـ جالاتاسراي مجددا.. وسبب عدم تفعيل نانت لبند الشراء مرموش مرشح لجائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني مصطفى محمد مرشح لجائزة لاعب الشهر في نانت عودة بعد 14 عاما.. مدرب جديد لـ إمام عاشور في ميتيلاند تقرير: الرخصة الآسيوية تكلف اتحاد جدة 100 مليون ريال سعودي تقرير تركي: أنباء سيئة لـ تريزيجيه.. غيابه قد يصل إلى 6 أسابيع حوار - دوكوري: صلاح واجهة مميزة للإسلام.. أصوم كل أيام رمضان وإدريسا جانا إمامنا سكاي ألمانيا: فرانكفورت متفائل بضم مرموش رغم عدم التوصل لاتفاق
أخر الأخبار
الهلال يستعيد هدافه "ليليبو" قبل مواجهة الأهلي 25 دقيقة | الكرة المصرية
ليكيب: سان جيرمان متشائم بشأن بقاء ميسي.. وتفاصيل عرض الهلال له ولـ راموس 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي – انتظام معلول وثماني منتخب مصر.. وتحديد موعد عودة ديانج وتاو 55 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف سبب غياب الجزيري عن مواجهة الزمالك ضد المريخ ساعة | الكرة الإفريقية
قبل مواجهة الأهلي.. رئيس الهلال يعلن 5 آلاف دولار مكافأة لكل لاعب حال التأهل ساعة | الكرة الإفريقية
نونو سانتو أفضل مدرب شهر مارس في السعودية ساعة | السعودية
تقرير: عودة ميندي قد تعصف بكارفاخال إلى مقاعد بدلاء ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
10 فرق عربية.. الكشف عن تصنيف قرعة كأس آسيا 2023 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 2 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 3 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء 4 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما