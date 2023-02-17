بصناعة مصطفى محمد.. نانت يعود من إيطاليا بتعادل ثمين مع يوفنتوس

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 00:05

كتب : FilGoal

مصطفى محمد أمام يوفنتوس

تعادل نانت الفرنسي مع مضيفه يوفنتوس الإيطالي بهدف لكل فريق في ذهاب ملحق دور الـ 16 في الدوري الأوروبي.

وشارك مصطفى محمد مهاجم نانت بصفة أساسية منذ بداية المباراة وحتى الدقيقة 77.

المحاولة الأولى أتت بواسطة الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الدقيقة الثالثة والتي تصدى لها الحارس ألبان لافون.

أخبار متعلقة:
حجازي: جمهور اتحاد جدة لن يقبل إلا بالبطولات ساهم في هدف.. ماذا قدم حجازي أمام الاتفاق دقة تمرير.. ماذا قدم طارق حامد أمام الاتفاق تسبب في هدفين.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون أمام بازل

الهدف الأول أتى سريعا من يوفنتوس في الدقيقة 13 بتسديدة من دوسان فلاهوفيتش بعد تمريرة من فيديريكو كييزا وضعته في موقع مميز للتسجيل في شباك خاوية.

وفي الدقيقة 27 أبعد لافون تسديدة أخرى من دي ماريا.

وتلقى مصطفى محمد بطاقة صفراء في الدقيقة 57 إثر تدخل قوي.

وفي الدقيقة 60 صنع مصطفى هدف نانت الوحيد بمرتدة تسلمها ومررها إلى لودوفيك بلاس الذي سجل في الشباك.

كاد يوفنتوس يسترد التقدم سريعا في الدقيقة 62، بتسديدة من فيديريكو كييزا ارتطمت بالعارضة وسقطت على الخط دون أن تجتازه بالكامل.

وتحرك ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس في الدقيقة 63 بإشراك فيليب كوستيتش ومانويل لوكاتيلي بدلا من نيكولا فايولي ولياندرو باريديس.

وفي الدقيقة 73 دفع اليجري بالثنائي ماتياس سولي وخوان كوادرادو بدلا من أنخيل دي ماريا وماتيا دي تشيليو.

أما في الدقيقة 77 غادر مصطفى محمد رفقة بيدرو شيريفيلا وماركوس كوكو، وحل بدلا منهم موسيس سيمون وفلوران موليه وشارل تراوري.

وتلاهم سيباستيان كورشيا بدلا من نيكولا بالوا في الدقيقة 83.

وفي اللحظات الأخيرة، كاد الحكم يحتسب ركلة جزاء ليوفنتوس إثر لمسة يد ضد دفاع نانت، ولكن بعد المراجعة قرر عدم احتسابها.

بذلك يتأجل الحسم إلى الإياب يوم الخميس المقبل 23 فبراير في فرنسا.

هذه مباراة مصطفى محمد السابعة في الدوري الأوروبي، والرقم 34 في جميع المسابقات.

ووصل مصطفى إلى تمريرته الحاسمة الثانية في الدوري الأوروبي، ليصل مجموع المساهمات إلى 4 (هدفين وتمريرتين حاسمتين)

إجمالا سجل مصطفى 8 أهداف وصنع 5 في جميع المسابقات بتمريرة الليلة.

يوفنتوس الدوري الأوروبي نانت مصطفى محمد
نرشح لكم
تقرير تركي: مصطفى محمد قد يعود لـ جالاتاسراي مجددا.. وسبب عدم تفعيل نانت لبند الشراء مرموش مرشح لجائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني مصطفى محمد مرشح لجائزة لاعب الشهر في نانت عودة بعد 14 عاما.. مدرب جديد لـ إمام عاشور في ميتيلاند تقرير: الرخصة الآسيوية تكلف اتحاد جدة 100 مليون ريال سعودي تقرير تركي: أنباء سيئة لـ تريزيجيه.. غيابه قد يصل إلى 6 أسابيع حوار - دوكوري: صلاح واجهة مميزة للإسلام.. أصوم كل أيام رمضان وإدريسا جانا إمامنا سكاي ألمانيا: فرانكفورت متفائل بضم مرموش رغم عدم التوصل لاتفاق
أخر الأخبار
كرة يد - بخمسة أهداف مصرية.. بوخارست يودع أبطال أوروبا رغم الفوز على كييل 5 دقيقة | كرة يد
موعد مباراة الزمالك ضد المريخ السوداني.. والقنوات الناقلة 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
الرياضية السعودية: زيدان ومانشيني ضمن 4 مرشحين لخلافة رينار 20 دقيقة | السعودية
الأهلي يعلن فتح منفذين بفرعي الجزيرة ومدينة نصر لاستخراج بطاقة المشجع 21 دقيقة | الكرة الإفريقية
الاتحاد يجدد تعاقد هشام صلاح لخمسة مواسم مقبلة 37 دقيقة | الكرة المصرية
وكيل جو جوميز يكشف اهتمام نيوكاسل بضم اللاعب 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سبورت: 4 أندية إنجليزية تراقب موقف أنسو فاتي في برشلونة 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إنريكي: ارتكبت العديد من الأخطاء مع إسبانيا.. وهذه حقيقة عرض البرازيل 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 2 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 3 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء 4 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما