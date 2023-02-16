انتهت الدوري الأوروبي – برشلونة (2) - (2) مانشستر يونايتد.. تعادل مثير

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برشلونة ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب كامب نو في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي.

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ق90+3: تسديدة من فاتي غيرت تجاهها ومرت لركلة ركنية.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق89: تسديدة ضعيفة من راشفورد تصدى لها تير شتيجن.

ق87: دي خيا يتألق أمام تسديدة قوية من فاتي.

ق87: كريستنسين كاد يسجل لكن القائم الأيمن أنقذ يونايتد.

ق86: خطأ لبرشلونة مجددا من أمام منطقة جزاء يونايتد.

ق84: خطأ لبرشلونة على حدود منطقة الجزاء بعد إعاقة كاسيميرو لجافي.

ق83: رافينيا يخرج مستبدلا ويشارك بدلا منه فيران توريس.

ق81: تبديل أول ليونايتد بمشاركة جارناتشو بدلا من سانشو.

ق80: رافينيا يحول عرضية برأسية لكن دي خيا تصدى له.

ق79: رافشورد يهدر انفرادا وسدد الكرة بغرابة لخارج الملعب.

ق77: جوووووووووووووول رافينيا يسجل التعادل لبرشلونة بعرضية لم تلمس أي لاعب.

ق74: جافي يحصل على إنذار ويغيب عن لقاء الإياب لتراكم البطاقات الصفراء.

ق70: تسديدة قوية من فريد مرت بجوار المرمى.

ق68: تسديدة قوية من ليفاندوفسكي من ركلة رة مرت لخارج الملعب.

ق67: كيسي يخرج مستبدلا ويشارك بدلا منه أنسو فاتي، وألبا يخرج ويشارك بدلا منه أليخاندرو بالدي، وأندرياس كريستنسن بدلا من ألونسو.

ق59: جوووووووووووووووووووول ثاااااان ليونايتد بعد مرور رائع من راشفورد وعرضية زاحفة حولها كوندي بالخطأ في مرماه.

ق55: صاروخية يسارية من رافينيا تصدى لها دي خيا.

ق52: جووووووووووووووووول راشفوووووورد يدرك التعادل ليونايتد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق50: جووووووووووول ماركوس ألونسو يسجل الهدف الأول لبرشلونة برأسية من ركلة ركنية.

ق49: عرضية زاحفة من بيساكا مرت إلى سانشو بعدما ارتطمت بأراوخو وأطلق تسديدة بيسراه مرت بجوار المرمى بقليل.

ق47: صاروخية من رافينيا مرت بجوار مرمى يونايتد بقليل.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق41: تبديل أول اضطراري لبرشلونة بخروج بيدري ومشاركة سيرجي روبرتو.

ق36: خطأ قاتل من مالاسيا في لعب الكرة سريعا وبيساكا يتورط وألبا يخطف الكرة وسدد بيسراه لكن دي خيا تألق وحولها لركلة ركنية.

ق34: تير شتيجن يتألق ويحرم راشفورد من هدف محقق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق29: رأسية من كاسيميرو تصدى لها تير شتيجن على مرتين.

ق28: فيجورست يهدر انفرادا تاما وتير شتيجن تصدى له.

ق27: عرضية زاحفة من بيساكا سددها سانشو لكن دي يونج حولها لركلة ركنية.

ق32: كوندي يعيد الكرة لتير شتيجن لكن الأخير سقط أرضا والكرة إلى ركلة ركنية ليونايتد.

ق19: تسديدة من بيدري بيسراه على الطائر مرت أعلى مرمى يونايتد بقليل.

ق13: تسديدة من ماركوس ألونسو من ركلة حرة مرت لخارج الملعب.

ق12: خطأ من أمام منطقة جزاء يونايتد بعد عرقلة فريد لجافي.

ق9: تسديدة قوية من ليفاندوفسكي تصدى لها دي خيا.

ق7: مرور من راشفورد وتسديدة من برونو لكن شتتها الدفاع وتابعها راشفورد وشتتها الدفاع مجددا.

انطلاق المباراة.