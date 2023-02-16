مباشر الدوري السعودي - اتحاد جدة (3) - (0) الاتفاق.. جوووول ثالث

الخميس، 16 فبراير 2023 - 19:27

كتب : FilGoal

طارق حامد وحجازي وحمد الله في مواجهة الباطن

يستضيف الاتفاق نظيره اتحاد جدة ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد تشكيل اتحاد جدة مشاركة الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي بصفة أساسية مع الفريق.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد جدة والاتفاق.

لمتابعة مباراة اتحاد جدة والاتفاق دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق67 هارون كمارا يسجل الهدف الثالث بعد تمريرة رومارينيو

ق59 رومارينيو يسجل الهدف الثاني لنادي الاتحاد من تسدسدة قوية بعد تمريرة إيجور كورنادو

ق51 فرصة ضائعة لفريق الاتفاق بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن

انطلاق الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق42 فرصة هدف محقق ضائع لفريق الاتفاق عن طريق أحمد الغامدي يسدد من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها ببراعة مارسيلو جروهي حارس مرمي الاتحاد

ق21 فرصة خطيرة ضائعة لفريق الاتفاق بعد تسديدة عالمرمي عن طريق أحمد الغامدي ترتطم بالعارضة

ق19 هيلدر كوستا يسجل الهدف الأول لنادي الاتحاد بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

ق15 تمريرة عرضية لفريق الإتحاد عن طريق طارق حامد من منتصف الملعب يشتتها دفاع الإتفاق

ق13 فرصة خطيرة ضائعة لفريق الإتحاد تسديدة عالمرمي عن طريق رومارينيو يسدد من داخل منطقة الجزاء تمر قريبة من القائم الأيسر

ق3 تمريرة عرضية لفريق الاتفاق عن طريق على هزازي من منتصف الملعب يشتتها دفاع الإتحاد

انطلاق المباراة

اتحاد جدة
نرشح لكم
التشكيل - مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام يوفنتوس تشكيل ميتيلاند - إمام عاشور على دكة البدلاء أمام سبورتنج لشبونة مباشر الدوري الأوروبي - طرابزون سبور (0) - (0) بازل.. بداية الشوط الثاني تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي أمام بازل في دوري المؤتمر الأوروبي الدوري السعودي - طارق حامد وحجازي يقودان اتحاد جدة أمام الاتفاق إمام عاشور في قائمة ميتيلاند لمواجهة لشبونة بالدوري الأوروبي هدف مارادوني وظهور الثعلب.. ماذا قدم المصريون أمام يوفنتوس قبل مصطفى محمد مدرب نانت: يوفنتوس الأوفر حظا أمامنا.. ودائما ما نعتمد على مصطفى محمد
أخر الأخبار
التشكيل - مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام يوفنتوس دقيقة | المحترفون
تشكيل ميتيلاند - إمام عاشور على دكة البدلاء أمام سبورتنج لشبونة 11 دقيقة | المحترفون
كرة سلة - أحد مؤسسي علم النفس الرياضي ينضم لجهاز منتخب مصر 17 دقيقة | كرة سلة
فوت ميركاتو: بلماضي يحاول إقناع مهاجم منتخب فرنسا الأولمبي باللعب للجزائر 31 دقيقة | الوطن العربي
انفراجة في أزمة القيد.. اتحاد الكرة يعلن سداد الزمالك لجزء من المديونية 55 دقيقة | الكرة المصرية
هل يعود ميسي إلى برشلونة؟ إجابة صادمة من والده ساعة | الدوري الإسباني
بعثة الأهلي تصل السودان استعدادا لملاقاة الهلال ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الأوروبي - طرابزون سبور (0) - (0) بازل.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم