تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي أمام بازل في الدوري الأوروبي

الخميس، 16 فبراير 2023 - 18:35

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور

يبدأ محمود حسن "تريزيجيه" في تشكيل طرابزون سبور الأساسي أمام بازل السويسري في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي.

ويستضيف طرابزون على ملعبه ميدكال بارك ستيديوم في مدينة طرابزون المباراة الأولى في تركيا بعد فاجعة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا منذ أكثر من أسبوع.

وأعلن الاتحاد التركي عقب تلك الأحداث إيقاف الدوري لأجل غير مسمى، فيما انسحبت بعض الفرق من المسابقات المحلية بسبب الضرر الكبير الذي طالها.

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وجاء تشكيل طرابزون:

حراسة المرمى: أجورشان شاكير

الدفاع: إرين إلميلي – فيتور هوجو – ستيفانو دانسفيل – برونو بيريز

الوسط: مانوليس سيوبيس – هاسبولات دوجوشان

أمامهما: تريزيجيه – باكاسيتاس – عبد القادر عمر

الهجوم: ماكسيميليانو جوميز

وستقام مباراة الإياب الخميس المقبل على ملعب بازل في سويسرا لتحديد المتأهل لدور الـ 16.

محمود تريزيجيه الدوري الأوروبي طرابزون سبور
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