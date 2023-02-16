انتهت الدوري المصري - فيوتشر (1) (0) حرس الحدود.. فوز بهدف صاورخي
الخميس، 16 فبراير 2023 - 16:57
كتب : FilGoal
نرشح لكم
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول: كم سدد الزمالك من المديونية وموقف قيد الصفقات الزمالك ضد المريخ بزيه التقليدي في دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية.. السعيد يحصد جائزة رجل مباراة بيراميدز وإنبي بيراميدز يقلب الطاولة على إنبي ويزاحم الأهلي وفيوتشر في صدارة الدوري مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة عرض بوليفار لضم برونو سافيو انفراجة في أزمة القيد.. اتحاد الكرة يعلن سداد الزمالك لجزء من المديونية بعثة الأهلي تصل السودان استعدادا لملاقاة الهلال خبر في الجول – تطورات موقف تعاقد حميد ماو مع غزل المحلة