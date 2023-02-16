هالاند يتحدث عن أهمية الفوز على أرسنال واستعادة الصدارة

الخميس، 16 فبراير 2023 - 11:51

كتب : FilGoal

هالاند يحتفل بهدفه في أرسنال

تحدث إرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي عن أهمية الفوز الذي حققه فريقه في قمة الدوري الإنجليزي على مضيفه أرسنال.

وفاز سيتي على مضيفه أرسنال في ملعب الإمارات بثلاثة أهداف لهدف في لقاء مؤجل من الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وقال هالاند في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد أجرينا تعديلات طفيفة في الشوط الأول بعد تعليمات بيب جوارديولا، فنحن لاعبون ذوو كفاءة وعلى كل لاعب إظهار جودته، وهذا بالضبط ما فعلناه أمام أرسنال".

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وأضاف "بالطبع يمكننا أن نتفق جميعا على أن أرسنال هو أفضل فريق هذا الموسم، لذا فإن المجيء إلى ملعبه ليس أمرا سهلا".

وتابع "لكننا لعبنا مباراة رائعة وحصلنا على 3 نقاط مهمة حقا، ونعم نحن في الصدارة مرة أخرى".

وأوضح "كانت مباراة إيجابية طوال الـ90 دقيقة، الآن نحن بحاجة إلى مواصلة الفوز لأن هذا ما يجب أن يفعله سيتي".

وأتم "سأبذل قصارى جهدي من أجل الفريق وسأحرص على أن يفعل الآخرون ذلك أيضا".

ثلاثية فوز مانشستر سيتي سجلها كل من كيفين دي بروين وجاك جريليش، وإيرلينج هالاند.

بينما جاء هدف أرسنال الوحيد عن طريق بوكايو ساكا.

ويتصدر سيتي الترتيب بـ51 نقطة بالتساوي مع أرسنال وللأخير لقاء أقل.

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