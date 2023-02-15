مدرب نانت: يوفنتوس الأوفر حظا أمامنا.. ودائما ما نعتمد على مصطفى محمد

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 22:23

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يسجل مع نانت أمام مونبيليه

مصطفى محمد يسجل مع نانت أمام مونبيليه

يرى أنطوان كومبوار المدير الفني لفريق نانت الفرنسي أن يوفنتوس هو الفريق الأوفر في المواجهة المرتقبة بينهما في الدوري الأوروبي.

مصطفى محمد

النادي : كونيا سبور

نانت

ويحل نانت ضيفا على يوفنتوس في مساء غدا الخميس في ذهاب منافسات دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي.

وقال المدير الفني لفريق نانت في المؤتمر الصحفي: "يوفنتوس هو أحد أبرز المرشحين وهناك أيضا مانشستر يونايتد وبرشلونة وأرسنال".

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وتابع "سمعت ماكس أليجري يقول أنه للحصول على دوري أبطال أوروبا العام المقبل، يجب على يوفنتوس الفوز بالدوري الأوروبي هذا الموسم، لذلك من الواضح أن لديهم هدف وسيكون عليهم هزيمتنا".

وشدد "في البداية على الورق، يوفنتوس هو المرشح الأوفر حظا لتلك المباراة، حتى مع خصم 15 نقطة منهم في بطولة الدوري".

وأضاف كومبوار "يوفنتوس الفريق الأوفر حظا لأنهم أقوى منا، ولديهم لاعبون أفضل جميعهم دوليون، لكننا نريد أن نفعل شيئا جيدا وسيتعين علينا خوض مباراتين رائعتين".

وبسؤاله عن احتمالية الاعتماد على مصطفى محمد مع غياب الثنائي ديلورت وجاناجو أوضح "بالتأكيد مصطفى محمد لديه فرصة للاعتماد عليه حتى لو تواجد الثنائي المصاب، لأنه كنا نعتمد عليه دائما".

وواصل "غدا سيكون لمصطفى محمد دور يلعبه إذا تمت مشاركته، لكنه ليس وحيدا بالطبع".

واختتم كومبوار تصريحاته "أعتقد أننا استحقينا أن نكون هنا في الدوري الأوروبي، لنلعب هذه المباريات الرائعة، والآن لدينا تحد كبير وإذا أردنا تجاوز عقبة يوفنتوس فعلينا لعب مباراتين رائعتين ليس لدينا خيار آخر".

ولعب مصطفى محمد مع نانت 33 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات وساهم في 12 هدفا.

وسجل مصطفى ثمانية أهداف بينما صنع 4 آخرين.

وخلال منافسات الدوري الأوروبي شارك في ست مباريات وسجل هدفين وصنع هدفا واحدا.

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