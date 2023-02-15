مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(3) سيتي.. جوووووول هالاند

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 20:53

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - أرسنال - هدف جاك جريليش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

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ق 75: نزول تروسارد بدلا من مارتنلي

ق 72: جوووول جريليش والثاني

ق 68: الكرة تخرج من على خط المرمى

ق 65: فرصة خطيرة تضيع من نيكيتياه بعد عرضية تومياسو

ق 61: خروج محرز

ق 59: إلغاء ركلة جزاء

ق 56: ركلة جزاء لـ هالاند ضد جابريال

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل

ق 51: رأسية من رودري واصطدمت في أكي ثم في العارضة

ق 42: جووووول ساكا والتعادل

ق 39: ركلة جزااااء على إيدرسون ضد نيكيتياه

ق 29: ساكا يهدر فرصة التعادل

ق 24: جووووول دي بروين

ق 22: عرضية من زينتشينكو ورأسية من نيكيتياه تمر جوار المرمى

ق 15: خطورة من هالاند بعد عرضية محرز

ق 12: خطورة أولى من نيكيتياه

انطلاق المباراة

أرسنال مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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