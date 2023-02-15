إمام عاشور: لا أنسى دور الزمالك وجماهيره في تطوير مسيرتي.. وفخور بالانضمام لـ ميتيلاند

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 17:37

كتب : FilGoal

إمام عاشور مع فريقه الجديد ميتلاند

أعرب إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركي عن فخره بالانضمام إلى الفريق.

وأشار عاشور إلى أنه لن ينسى دور الزمالك وجماهيره في تطوير مسيرته خلال الفترة الماضية.

وقال إمام عاشور عبر حسابه على تويتر: "فخور بالانضمام إلى ميتيلاند وأن أكون جزءا من هذه العائلة الرائعة".

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وشدد "لا يمكنني أن أنسى دور الزمالك وجماهيره الذي لعبه في تطوير مسيرتي ودعمهم المتواصل".

واختتم إمام عاشور تصريحاته "لا أستطيع الانتظار لخوض أول مباراة ومشاهدة جماهير ميتيلاند تشجعنا، أراكم قريبا".

ويستعد فريق ميتيلاند لمواجهة سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي مساء يوم الخميس.

وكان إمام عاشور قد انتقل إلى ميتيلاند في آخر أيام سوق الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

وتقام مباراة الذهاب لدور الـ 32 يوم الخميس المقبل في ملعب جوزيه ألفالادي بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

ثم يلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الخميس 23 فبراير في ملعب إم سي إتش أرينا بمدينة هيرنينج الدنماركية.

وانضم عاشور إلى ميتيلاند بعقد يمتد حتى صيف 2027 في الساعات الأخيرة من سوق انتقالات يناير.

وأقيمت حتى اللحظة 17 جولة من منافسات الدوري الدنماركي الذي يضم 12 فريقًا.

عاشور (24 عامًا) انضم إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة في صيف 2019.

وحصد عاشور مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة.

وخاض عاشور 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4.

وبات عاشور ثالث لاعب مصري ينضم للدوري الدنماركي بعد محمد زيدان وأمير عادل "ياكوبسون".

وبلغت قيمة الصفقة حوالي مليونين و750 ألف يورو.

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