جالتييه: واجهنا ساعة صعبة ضد بايرن.. وآمل أن نستعيد لاعبينا قبل العودة

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 11:17

كتب : FilGoal

كريستوف جالتييه - باريس سان جيرمان

يرى كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان أن بايرن ميونيخ استحق تسجيل الأهداف في وقت مبكر عن الذي استقبل فيه فريقه.

وفاز بايرن ميونيخ الألماني على باريس سان جيرمان في فرنسا بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال جالتييه خلال المؤتمر الصحفي عقب المبارة: "واجهنا ساعة صعبة من اللعب أمام فريق حرمنا من الكرة، توقعنا ذلك في اللحظة التي لم يكن لدينا فيها عمق كبير في التشكيل".

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واستمر "حكيمي تعب سريعا خلال الشوط الأول لقد لعب كثيرا في كأس العالم وهو يشعر بالألم وحاولنا علاج الأمر بقدر استطاعتنا منذ عودته ولكنه يحتاج إلى الوقت".

وتابع "لقد استقبلنا الهدف مباشرة قبل دخول مبابي الذي خططنا إليه على الرغم من كون بايرن قد استحق التسجيل قبل ذلك".

وأضاف "آمل أن نستعيد حيويتنا ولاعبينا وسنرى ما سيحدث، هي مباراة ذهاب وإياب ولم يتأهل أي فريق بعد وأجرينا محادثة مع اللاعبين عقبها في غرف خلع الملابس".

وأتم "المباريات تعتمد على المستوى البدني والحيوي لا يوجد أعذار ولكننا في توقيت الفريق لا يمر بأفضل حالاته ونعاني من بعض الغيابات".

ويقام لقاء العودة بين الفريقين في ملعب أليانز أرينا في ميونيخ يوم 8 مارس المقبل

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