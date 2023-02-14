إمام عاشور: الآن أنا مع ميتيلاند.. وتركيزي على إعادة الفريق لمكانه المعتاد

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 23:09

كتب : FilGoal

إمام عاشور مع فريقه الجديد ميتلاند

عبر إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركي عن سعادته بالانضمام لفريقه بعد استخراج تصريح العمل الخاص به.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

ميتيلاند

وانتظر إمام عاشور ليستخرج تصريح العمل الخاص به في الدنمارك من أجل السفر والانضمام لفريقه.

وبالفعل استخرج إمام عاشور تصريح العمل وسافر إلى البرتغال من أجل الانضمام لفريقه قبل مواجهة سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي.

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وقال إمام عاشور في تصريحات عبر موقع ناديه: "لم يكن الأمر سهلا بالنسبة لي للانتظار طويلا للسماح لي بالتدريب مع الفريق خاصة قبل مباراة كبيرة في الدوري الأوروبي أمام سبورتنج لشبونة".

وأضاف "الآن أنا هنا أخيرا وأنا متحمس لأن أصبح جزءا من الفريق".

وواصل "النادي أرسل لي برنامجا تدريبيا لأنفذه، وعلى الرغم من أن الأمر كان محبطا بالنسبة لي لعدم قدرتي على التدرب مع باقي أعضاء الفريق إلا أنني واصلت المضي قدما وبالتالي أنا في حالة جيدة".

وأتم تصريحاته "أنا أركز مع الفريق ومع زملائي الجدد، يجب أن أعود بالنادي إلى المكان المعتاد له في جدول الدوري".

وحصل إمام عاشور على القميص رقم 10 مع فريق ميتلاند.

وانضم إمام عاشور لصفوف ميتيلاند قادما من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

الدوري الأوروبي ميتلاند إمام عاشور
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