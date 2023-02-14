مباشر دوري الأبطال – سان جيرمان (0) - (0) بايرن ميونيخ.. ألفونسو ديفيز يشارك

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 21:45

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ التي تقام في ملعب حديقة الأمراء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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تبديل لسان جيرمان بمشاركة بريسنيل كيمبيمبي بدلا من حكيمي.

تبديل لبايرن بين شوطي المباراة بمشاركة ألفونسو ديفيز بدلا من كانسيلو.

ق45: تسديدة ميسي ترتطم بالحائط ونهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: خطأ من دي ليخت على ميسي من على حدود منطقة جزاء بايرن.

ق43: تسديدة قوية من كيميتش بعد تشتيت من راموس لكن دوناروما تصدى له.

ق31: رأسية من تشوبو موتنج مرت بجوار المرمى بقليل.

ق29: تسديدة من كيميتش لكن ارتطمت برأس بيريرا ومرت لركلة ركنية.

ق28: ركلة حرة من على حدود منطقة جزاء باريس بعد إعاقة حكيمي لموسيالا.

ق13: بايرن يستحوذ أكثر على المباراة واعتماد باريسي على المرتدات.

ق1: تهديد أول من تشويو موتنج بتسديدة قوية مرت بجوار مرمى دوناروما بقليل.

انطلاق المباراة.

باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا
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