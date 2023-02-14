قبل انطلاق دور الـ16.. ترتيب صلاح بين هدافي دوري الأبطال هذا الموسم

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 16:22

كتب : FilGoal

محمد صلاح - أياكس وليفربول

بينما يبتعد كثيرا عن صدارة هدافي الدوري الإنجليزي.. يجد محمد صلاح نجم ليفربول منافسة قوية في جدول هدافي دوري أبطال أوروبا.

وتعود عجلة أمجد البطولات الأوروبية للدوران بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر، حين ينطلق دور الـ16 يوم الثلاثاء.

وأنهى صلاح مرحلة المجموعات وفي رصيده 7 أهداف سجلها خلال 6 مباريات، ليتصدر هدافي المسابقة.

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وجاء جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على النحو التالي:

1- محمد صلاح (ليفربول).. 7 أهداف

1- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).. 7 أهداف

3- مهدي طارمي (بورتو).. 5 أهداف

3- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة).. 5 أهداف

3- ميسلاف أورسيتش (دينامو زغرب).. 5 أهداف

3- إرلينج هالاند (مانشستر سيتي).. 5 أهداف

3- فيكتور بونيفاس (بودو/جليمت).. 5 أهداف

3- رافا سيلفا (بنفيكا).. 5 أهداف

3- جونكالو راموس (بنفيكا).. 5 أهداف

قائد منتخب مصر عاد لهز الشباك بعد صيام دام 5 مباريات، وذلك حين سجل في مرمى إيفرتون يوم الاثنين في الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح 18 هدفا حتى الآن مع ليفربول في الموسم الجاري.

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