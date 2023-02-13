المساهمة رقم 100 في أنفيلد.. محمد صلاح يسجل بعد غياب 5 مباريات

الإثنين، 13 فبراير 2023 - 22:44

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون

عاد محمد صلاح نجم ليفربول للتسجيل مع فريقه من جديد في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وسجل محمد صلاح هدفا في شباك إيفرتون خلال مباراة الفريقين ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف من هجمة مرتدة سريعة وعرضية من داروين نونيز حولها صلاح بشكل مباشر في الشباك بتسديدة بالقدم اليمنى.

أخبار متعلقة:
فيتوريا قبل مواجهتي مالاوي: الإعداد لكل الاحتمالات يقربنا من النجاح مؤتمر جالتييه: لم أتوقع تعافي مبابي بتلك السرعة.. وشعور المشجعين بالغضب طبيعي مؤتمر نيمار: من السيء خروج محادثات اللاعبين إلى الإعلام.. وسأظل أقاتل لنهاية الموسم

ويعد هذا الهدف هو الأول لمحمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ 5 مباريات وقت أن سجل في شباك أستون فيلا.

كما وصل محمد صلاح لهدفه رقم 8 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

والهدف رقم 18 بشكل عام في مختلف البطولات مع ليفربول.

وأصبح محمد صلاح اللاعب رقم 13 في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يشارك في 100 هدف بملعب واحد وهو "أنفيلد" معقل ليفربول.

بواقع 71 هدفا و29 تمريرة حاسمة. خلال 104 مباراة.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ذا أثليتك: أونانا ينضم إلى الكاميرون بعد انطلاق أمم إفريقيا بسبب مواجهة توتنام الثالث في 3 أيام.. ليفربول يقطع إعارة مدافعه مانشستر يونايتد يرغب في تأجيل انضمام أونانا إلى الكاميرون في أمم إفريقيا رومانو: سانشو يقترب من العودة إلى دورتموند تقرير: مانشستر يونايتد وليفربول سيحاولان ضم كيميتش ليفربول يكشف لـ في الجول حقيقة إرسال مرافق مع صلاح في أمم إفريقيا أورنيستين: مانشستر يونايتد قرر إنهاء إعارة ريجيلون لاعب ليفربول يتغنى بمحمد صلاح
أخر الأخبار
محمد عواد: الاستخارة أعادتني للزمالك.. وهذه حقيقة خلافي مع الشناوي 5 ساعة | الدوري المصري
أحمد ياسر ريان يكشف أسباب إهداره أغرب فرصة في تاريخ الكرة المصرية 5 ساعة | الدوري المصري
في الـ+90.. جيرونا يهزم أتليتكو رغم هاتريك موراتا ويعود لمزاحمة ريال مدريد على الصدارة 5 ساعة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا - مروان عطية: سنقدم أفضل ما لدينا لتحقيق اللقب 5 ساعة | الكرة الإفريقية
الـ 12.. باريس سان جيرمان يهزم تولوز بثنائية ويتوج بلقب السوبر 5 ساعة | الكرة الأوروبية
مران المنتخب - مشاركة ثنائي حراسة المرمى في جزء من التدريبات 6 ساعة | منتخب مصر
مدرب الزمالك المحتمل - فان دين بروم.. الباحث عن الإنجازات الغائبة وفشله الأكبر كان عربيا 6 ساعة | الكرة المصرية
الجزيري: سعيد بالانضمام لقائمة أمم إفريقيا.. وحظوظ تونس كبيرة 7 ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قوائم أمم إفريقيا – تواجد الثنائي كوكا وانضمام إمام عاشور.. وغياب السعيد والشحات والونش عن مصر 2 مؤتمر فيتوريا: استبعاد ياسر إبراهيم؟ أملك لاعب مثل الساعة السويسرية.. وقدرت عبد الله السعيد 3 صلاح: تساءلت بعد إهدار ركلة الجزاء هل سأذهب للمنتخب بهذا المستوى؟ وأريد الفوز بإفريقيا 4 خبر في الجول - لاعب الزمالك ترك الجزائر لأجل منتخب مصر ولكن