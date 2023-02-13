المساهمة رقم 100 في أنفيلد.. محمد صلاح يسجل بعد غياب 5 مباريات
الإثنين، 13 فبراير 2023 - 22:44
كتب : FilGoal
عاد محمد صلاح نجم ليفربول للتسجيل مع فريقه من جديد في الدوري الإنجليزي.
وسجل محمد صلاح هدفا في شباك إيفرتون خلال مباراة الفريقين ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.
وجاء الهدف من هجمة مرتدة سريعة وعرضية من داروين نونيز حولها صلاح بشكل مباشر في الشباك بتسديدة بالقدم اليمنى.
ويعد هذا الهدف هو الأول لمحمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ 5 مباريات وقت أن سجل في شباك أستون فيلا.
كما وصل محمد صلاح لهدفه رقم 8 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
والهدف رقم 18 بشكل عام في مختلف البطولات مع ليفربول.
وأصبح محمد صلاح اللاعب رقم 13 في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يشارك في 100 هدف بملعب واحد وهو "أنفيلد" معقل ليفربول.
بواقع 71 هدفا و29 تمريرة حاسمة. خلال 104 مباراة.
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