انتهت الدوري المصري – سموحة (1)-(3) الزمالك.. فوز الأبيض
الإثنين، 13 فبراير 2023 - 18:27
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة ضد الزمالك في الجولة 18 من الدوري المصري، التي تقام بملعب برج العرب في الإسكندرية.
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نهاية المباراة بفوز الأبيض
ق 90: جووول محمد الصباحي
ق 88: عارضة بعد تسديدة حسين فيصل
ق 75: نزول روقا والمثلوثي ويوسف اسامة بدلا من سيد عبد الله وسيف جعفر وشيكابالا
ق 67: فرصة من حسام حسن
ق 65: نزول عمرو السيسي وعبد الله جمعة بدلا من عبد الشافي ودونجا
ق 58: بنجامين بتواتينج يهدر فرصة خطيرة
ق 50: محمد صبحي يتصدى
نزول محمد عصام وبنجامين بواتينج بدلا من مصطفى سعد وأحمد جمال
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك 3-صفر
ق 42: جوووول زيزو والثالث بعد عرضية شيكابالا
ق 39: جوووول زيزو والثاني
ق 35: جووول أول شيكابالا
ق 25: زيزو يهدر ركلة الجزاء
ق 24: ركلة جزاء يؤكدها الحكم إبراهيم نور الدين
ق 22: ركلة جزاء للزمالك
ق 10: ضغط من سموحة ومحمد صبحي ينقذ المرمى
ق 3: الحكم لا يحتسب ركلة جزاء
ق 1: الفيديو يراجع ركلة جزاء
انطلاق المباراة