انتهت الدوري المصري – سموحة (1)-(3) الزمالك.. فوز الأبيض

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة ضد الزمالك في الجولة 18 من الدوري المصري، التي تقام بملعب برج العرب في الإسكندرية.

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نهاية المباراة بفوز الأبيض

ق 90: جووول محمد الصباحي

ق 88: عارضة بعد تسديدة حسين فيصل

ق 75: نزول روقا والمثلوثي ويوسف اسامة بدلا من سيد عبد الله وسيف جعفر وشيكابالا

ق 67: فرصة من حسام حسن

ق 65: نزول عمرو السيسي وعبد الله جمعة بدلا من عبد الشافي ودونجا

ق 58: بنجامين بتواتينج يهدر فرصة خطيرة

ق 50: محمد صبحي يتصدى

نزول محمد عصام وبنجامين بواتينج بدلا من مصطفى سعد وأحمد جمال

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك 3-صفر

ق 42: جوووول زيزو والثالث بعد عرضية شيكابالا

ق 39: جوووول زيزو والثاني

ق 35: جووول أول شيكابالا

ق 25: زيزو يهدر ركلة الجزاء

ق 24: ركلة جزاء يؤكدها الحكم إبراهيم نور الدين

ق 22: ركلة جزاء للزمالك

ق 10: ضغط من سموحة ومحمد صبحي ينقذ المرمى

ق 3: الحكم لا يحتسب ركلة جزاء

ق 1: الفيديو يراجع ركلة جزاء

انطلاق المباراة