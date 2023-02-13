اسكواش - عسل ونوران جوهر في صدارة التصنيف.. وتراجع مركز لفرج

تراجع علي فرج إلى المركز الثالث من جدول ترتيب التصنيف العالمي لرياضة الاسكواش.

وكان فرج قد عاد للمشاركة في البطولات من جديد الأسبوع الماضي بعد غياب أربعة أشهر للإصابة في الركبة.

وحافظ الثنائي المصري مصطفى عسل ونوران جوهر على قمة الترتيب.

وتقدم البيروفي دييجو إلياس إلى المركز الثاني في الترتيب كأفضل مركز حققه.

وكان دييجو إلياس قد حصد بطولتي الأبطال في نيويورك وبيتسبورج الأخيرة.

وجاء ترتيب اللاعبين المصريين في التصنيف الأسبوعي كالآتي:

الرجال:

- مصطفى عسل (الأول)

- علي فرج (الثالث)

- مروان الشوربجي (السادس)

- طارق مؤمن (السابع)

- مازن هشام (الثامن)

- فارس الدسوقي (التاسع)

السيدات:

- نوران جوهر (المركز الأول)

- نور الشربيني (المركز الثاني)

- هانيا الحمامي (المركز الثالث)

- نور الطيب (المركز السادس)

- روان العربي (المركز السابع)