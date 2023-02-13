بعد العودة من مونديال الأندية.. تأجيل مباراة الهلال في الدوري السعودي

الإثنين، 13 فبراير 2023 - 13:21

كتب : FilGoal

هدف لوسيانو فييتو مع الهلال أمام ريال مدريد

وافقت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين على تأجيل مباراة الفيحاء والهلال.

الهلال خسر نهائي كأس العالم للأندية ضد ريال مدريد يوم السبت في المغرب، وكان من المقرر أن يواجه الفيحاء يوم الأربعاء ضمن الجولة 17 من الدوري.

وأفادت رابطة الدوري السعودي في بيان: "وافقنا على طلب تأجيل مباراة الفيحاء والهلال المقررة الأربعاء المقبل، إلى وقت آخر".

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وأضاف البيان "سبق ذلك القرار، اتخاذ رابطة الدوري السعودي للمحترفين جميع الإجراءات اللازمة لدراسة الطلب الذي ورد إليها من نادي الهلال، متضمنة الاجتماع مع لجنة المسابقات وأخذ المرئيات من جميع الجهات المعنية، ثم الموافقة على تأجيل المباراة".

وكانت تقارير سعودية قد أوضحت أن المباراة ستتأجل من يوم الأربعاء إلى عصر الخميس المقبل.

ووصلت بعثة الهلال إلى مدينة الرياض مساء الأحد، بعد المشاركة في مونديال الأندية وحضرت حفل تكريم بعد ساعات.

وعادل الهلال أكبر إنجاز عربي في البطولة بالحصول على المركز الثاني، بعد الرجاء المغربي في 2013، الذي خسر النهائي أمام بايرن ميونيخ، والعين الإماراتي في 2018، والذي خسر النهائي أمام ريال مدريد.

كما عادل أكبر إنجاز آسيوي بعد العين الإماراتي، وقبلهما كاشيما أنتلرز الياباني في 2016، والذي خسر النهائي على يد ريال مدريد أيضا.

نتيجة نهائي ريال مدريد والهلال 5-3 جعلته الأكثر عددا من حيث عدد الأهداف في تاريخ المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية، حيث وصل المجموع إلى 8 أهداف.

النهائي الأكثر غزارة تهديفيا هو رقم كان يرجع لنهائي 2007 بين ميلان الإيطالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني، والذي انتهى بفوز الروسونيري 4-2.

كما أصبح ريال مدريد هو الأكثر تهديفا في مباراة نهائية واحدة بـ 5 أهداف، متخطيا الرقم السابق لميلان (2007) وبرشلونة (2011) والميرينجي نفسه (2016 و2018) بـ 4 أهداف.

وفي عموم مباريات البطولة، عادلت المباراة الرقم التهديفي المسجل باسم مانشستر يونايتد وجامبا أوساكا الياباني (5-3) في 2008، والترجي التونسي والسد القطري (6-2) في 2019.

وواصل ريال مدريد تعزيز صدارته للأبطال التاريخيين لمونديال الأندية، حيث حقق لقبه الخامس بعد 2014 و2016 و2017 و2018، ويليه برشلونة بـ 3 ألقاب.

ريال مدريد الهلال الدوري السعودي
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