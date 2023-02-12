انتهت في الدوري الإنجليزي - ليدز (0) - (2) مانشستر يونايتد

الأحد، 12 فبراير 2023 - 15:46

كتب : FilGoal

ليدز يونايتد - مانشستر يونايتد

يحل مانشستر يونايتد ضيفا على ليدز يونايتد في الجولة 23 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــنــــا

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ق 93 فاوت فيجورست يسجل ولكن من وضعية تسلل أيضا

ق 91 أنتوني بدلا من ماركوس راشفورد

ق 90 راشفورد يسجل ولكن الهدف يلغى بداعي التسلل

ق 87 ويستون ماكيني بدلا من سام جرينوود

ق 85 جووووول أليخاندرو جارناتشو يتلقى تمريرة فيجورست ويسجل

ق 81 هدف صحيح.. 1-0 لا وجود للتسلل

ق 80 جوووووول لوك شو يلعب عرضية يسجلها راشفورد بالرأس.. الهدف قيد المراجعة

ق 73 أرون وان بيساكا بدلا من ديوجو دالوت.. وبريندن أرونسون بدلا من جاك هاريسون على الجانب الآخر

ق 70 لوك أيلينج يسدد ولكن دي خيا يتصدى ببراعة

ق 66 ويلفريد جنونتو يسدد ولكن دافيد دي خيا يتصدى

ق 63 ديوجو دالوت يسدد على حدود المنطقة ولكن في العارضة

ق 61 ليساندرو مارتينيز وأليخاندرو جارناتشو بدلا من تيريل مالاسيا وجادون سانشو

ق 58 جورجينيو روتر بدلا من باتريك بامفورد

ق 55 ماركوس راشفورد يسقط ويطالب بركلة جزاء

ق 49 جاك هاريسون يتلقى العرضية ويسدد بجوار القائم

استراحة

ق.+46 برونو فيرنانديز يهدر انفرادا صريحا بعد تصدي ميسلييه

ق.44 فرصة جديدة ضائعة من سامرفيل لكن دي خيا يتألق

ق.41 وتدخل قوي من ماكيني على راشفورد والإنجليزي يتلقى العلاج

ق.20 تسديدة أرضية من برونو فيرنانديش تمر بجوار القائم

ق.4 تهديد مبكر من سامرفيل لاعب ليدز ولكن تسديدته تمر أعلى العارضة بعد أن تصدى دي خيا لتسديدة بامفورد

بداية المباراة

المباراة تبدأ في الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي ليدز يونايتد
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