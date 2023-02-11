انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم

السبت، 11 فبراير 2023 - 16:57

كتب : FilGoal

الأهلي ضد فلامنجو - محمد عبد المنعم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي وفلامنجو التي تقام في ملعب ابن بطوطة لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

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نهاية المباراة بفوز فلامنجو 4-2 على الأهلي

ق 86: الهدف الرابع للفريق البرازيلي عن طريق بيدرو

ق 83: ضربة جزاء والهدف الثالث لفلامنجو عن طريق باربوسا

ق 77: هدف التعادل عن طريق بيدرو

ق 70: طرد خالد عبد الفتاح

ق 58: علي معلول يهدر ركلة الجزاء

ق 56: ركلة جزاء للأهلي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل

ق 38: جوووول عبد القادر

ق 26: الشناوي يمنع الثاني

ق 19: سقوط خالد عبد الفتاح للإصابة بعد تدخل مع فيدال

ق 11: هدف أول لفلامنجو من ركلة جزاء عن طريق باربوسا

ق 9: ركلة جزاء لفلامنجو

ق 7: الحكم يراجع ركلة جزاء ضد علي معلول

ق 7: سيطرة برازيلية

انطلاق المباراة

الأهلي فلامنجو كأس العالم للأندية
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