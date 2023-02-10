مباشر الدوري المصري – المحلة (0) (2) المقاولون.. القائم يمنع هدفا رائعا
الجمعة، 10 فبراير 2023 - 17:47
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة والمقاولون العرب في الجولة 18 من الدوري المصري.
ويحتل المحلة المركز السابع برصيد 26 نقطة.
ويسبقه المقاولون العرب الذي لم يعرف طعم الخسارة في 2023 برصيد 28 نقطة في المركز السادس.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.
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ق 78: القائم يمنع هدفا رائعا من جابريل أوروك بعد مجهود فردي من النيجيري.
ق 63: جووول الثاااني.. جوزيف أوشايا يسجل الثاني بعد تمريرة من مامادو نياس
ق 56: أبو السعود يتألق ويمنع تسديدة محمد جابر القوية
ق 54: ميهوب يمنع رأسية فادي فريد.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 1: جووول في الثانية 13.. عبد الرحمن خالد يتسلم كرة من جون أوكلي داخل المنطقة ويسجل الهدف الأول بتسديدة قوية على يسار الحارس.
بداية اللقاء
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