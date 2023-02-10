مباشر الدوري المصري – المحلة (0) (1) المقاولون.. جوووول في الثانية 13
الجمعة، 10 فبراير 2023 - 17:47
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة والمقاولون العرب في الجولة 18 من الدوري المصري.
ويحتل المحلة المركز السابع برصيد 26 نقطة.
ويسبقه المقاولون العرب الذي لم يعرف طعم الخسارة في 2023 برصيد 28 نقطة في المركز السادس.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.
--
ق 1: جووول في الثانية 13.. عبد الرحمن خالد يتسلم كرة من جون أوكلي داخل المنطقة ويسجل الهدف الأول بتسديدة قوية على يسار الحارس.
بداية اللقاء
نرشح لكم
رشدان يقود منتخب الشباب للفوز على جنوب السودان التشكيل - تغييران في دفاع ووسط غزل المحلة.. وفادي فريد يجاور أوكلي في هجوم المقاولون تشكيل الزمالك - عودة فتوح.. ومحمد طارق في إفريقيا بالتخصص أمام شباب بلوزداد كولر: هذا الفارق بيننا وبين ريال مدريد.. ومشكلة اللاعب المصري حسين الشحات: أهدرنا العديد من الفرص ضد ريال مدريد.. ولقب المونديالي لا يحسب لي وحدي المصري يوافق على سفر دغموم إلى الجزائر محامي كهربا: فيفا أعطانا أكثر من المهلة المعتادة.. ورفع الإيقاف بمجرد السداد الأهلي يكشف إصابة السولية ويعلن غيابه عن مباراة فلامنجو