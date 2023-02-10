رومانو: سيبقى.. تياجو سيلفا يجدد تعاقده مع تشيلسي

اتفق البرازيلي تياجو سيلفا على تجديد تعاقده مع تشيلسي خلال الفترة المقبلة.

تياجو سيلفا النادي : بورتو تشيلسي

وبحسب فابرزيو رومانو الصحفي في "سكاي" والخبير في الانتقالات فإن تياجو سيلفا سيوقع مع تشيلسي حتى صيف 2024.

وأوضح رومانو أن الاتفاق بين الطرفين تم على بقاء اللاعب.

وكان من المفترض أن ينتهي تعاقد سيلفا مع تشيلسي الصيف المقبل.

تشيلسي لا يمتلك الكثير من الخيارات في مركز قلب الدفاع على الرغم من التدعيمات الكثيرة التي قام بها.

ويحظى تشيلسي بخمسة لاعبين في هذا المركز وهم كاليدو كوليبالي ومارك كوكوريا وويسلي فوفانا وبينوا بادياشيلي بالإضافة إلى سيلفا.

اللاعب صاحب الـ38 عاما شارك مع تشيلسي في 24 مباراة الموسم الحالي في جميع المسابقات وصنع خلالها هدفين.

وكان سيلفا قد انضم إلى تشيلسي في صيف 2021 في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

والمدافع البرازيلي المخضرم يمتلك 113 مباراة دولية مع منتخب السليساو، ونجح خلالها في تسجيل 7 أهداف.

ويحتل تشيلسي المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة بفارق 20 نقطة عن المتصدر أرسنال