رومانو: سيبقى.. تياجو سيلفا يجدد تعاقده مع تشيلسي

الجمعة، 10 فبراير 2023 - 13:53

كتب : FilGoal

تياجو سيلفا

تياجو سيلفا

اتفق البرازيلي تياجو سيلفا على تجديد تعاقده مع تشيلسي خلال الفترة المقبلة.

تياجو سيلفا

النادي : بورتو

تشيلسي

وبحسب فابرزيو رومانو الصحفي في "سكاي" والخبير في الانتقالات فإن تياجو سيلفا سيوقع مع تشيلسي حتى صيف 2024.

وأوضح رومانو أن الاتفاق بين الطرفين تم على بقاء اللاعب.

أخبار متعلقة:
جواو فيليكس يتحدث عن مصيره مع تشيلسي بعد الإعارة مؤتمر تشافي - عن غياب ديمبيلي ومصير بوسكيتس وإنفاق تشيلسي وحلم الـ 100 نقطة بوتر يعلق على استبعاد أوباميانج من قائمة تشيلسي لـ دوري أبطال أوروبا 330 مليون لا تكفي.. تشيلسي يتعادل سلبيا مع فولام

وكان من المفترض أن ينتهي تعاقد سيلفا مع تشيلسي الصيف المقبل.

تشيلسي لا يمتلك الكثير من الخيارات في مركز قلب الدفاع على الرغم من التدعيمات الكثيرة التي قام بها.

ويحظى تشيلسي بخمسة لاعبين في هذا المركز وهم كاليدو كوليبالي ومارك كوكوريا وويسلي فوفانا وبينوا بادياشيلي بالإضافة إلى سيلفا.

اللاعب صاحب الـ38 عاما شارك مع تشيلسي في 24 مباراة الموسم الحالي في جميع المسابقات وصنع خلالها هدفين.

وكان سيلفا قد انضم إلى تشيلسي في صيف 2021 في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

والمدافع البرازيلي المخضرم يمتلك 113 مباراة دولية مع منتخب السليساو، ونجح خلالها في تسجيل 7 أهداف.

ويحتل تشيلسي المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة بفارق 20 نقطة عن المتصدر أرسنال

تياجو سيلفا الدوري الإنجليزي تشيلسي
نرشح لكم
سكاي: منافسة بين يوفنتوس وتوتنام على مهاجم فرانكفورت إيميليانو مارتينيز يعود لتدريبات تشيلسي الجماعية تيليمانس: نأمل أن تكون مباراة روما نقطة تحول لنا في الموسم كريستال بالاس يخسر استئنافه ضد طرد ماتيتا أمام توتنام برونو: مانشستر مر بفترة صعبة.. وما حدث بيني وبين المدرب تم تضخيمه باركولا: لا أشعر بالضغط لأنني لست محمد صلاح سكوت باركر مدربا لوست هام أوناي إيمري: النتيجة سيئة أمام برشلونة لكن التجربة جيدة
أخر الأخبار
حمزة الجمل: لا يوجد لدي بدلاء لكن هناك أسباب لتأخر مشاركة بعض اللاعبين 4 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر سيتي - هالاند يقود الهجوم أمام لايبزيج.. وشرقي أساسي 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
القسم الثاني ب - الألومنيوم يتصدر مجموعته.. ونجوم مصر يفوز على البداري 32 دقيقة | القسم الثاني
أحمد صفوت: نسعى لتحقيق إنجاز في كأس العالم للناشئين 44 دقيقة | منتخب مصر
خالد مختار: شعرنا أننا نلعب كأس الخليج في مصر.. وتوقعت المنافسة على الهداف 48 دقيقة | منتخب مصر
ماركا: روميرو يقترب من الغياب عن مباراة برشلونة للإصابة 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
صحيفة العرب: الدوحة مرشحة بقوة لاستضافة السوبر المصري ساعة | الدوري المصري
منتخب مصر للناشئين يسيطر على الجوائز الفردية لكأس الخليج ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الخليج للناشئين - مصر (3)-(1) الإمارات.. البطولة الأولى 2 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب استبعاد إمام وزيزو والشناوي من لقاء المقاولون 3 وائل جمعة يكشف لـ في الجول أسباب استبعاد رباعي الفريق 4 "الأهلي ليس المنافس الذي تهدده بهذا الشكل".. وائل جمعة ينتقد مودرن ويوجه رسالة للاعبين