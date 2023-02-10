بسبب فينيسيوس.. بلد الوليد يصدر عقوبات صارمة

الجمعة، 10 فبراير 2023 - 13:08

كتب : FilGoal

هدف فينيسيوس جونيور أمام الأهلي

هدف فينيسيوس جونيور أمام الأهلي

أوقف ريال بلد الوليد 12 من أعضاء النادي حاملي التذاكر الموسمية على خلفية العنصرية التي تعرض إليها فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

ويتعرض فينيسيوس للعديد من الإساءات في الدوري الإسباني من ضمنهم المباراة التي جمعت بين بلد الوليد وريال مدريد في الدوري ديسمبر الماضي.

وأصدر بلد الوليد بيانا أعلن عبره إيقاف عدد من أعضاء النادي بعد إدانتهم بالعنصرية، جاء كالآتي:

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"أبلغ ريال بلد الوليد عشرات من حاملي التذاكر الموسمية بالإجراءات المؤقتة التي اتخذتها هيئة الانضباط الاجتماعي بالنادي، فيما يتعلق بأفعال عنصرية حدثت خلال المباراة ضد ريال مدريد.

النادي لا يعتبر أن جماهيره عنصرية، لكن وقوع هذه الحوادث يعني ضرورة اتخاذ الإجراءات الصحيحة.

حدد النادي هؤلاء الأشخاص وتم اتخاذ تدبير مؤقت وهو الإيقاف الفوري لبطاقة التذكرة الموسمية لهؤلاء الأشخاص حتى يتم حل القضية، وهو ما سيتم في غضون شهر على أبعد تقدير".

وتتخذ الشرطة الإسبانية تحركات كبيرة بخصوص العنصرية التي يتعرض إليها فينيسيوس في الملاعب الإسبانية.

وكانت الشرطة قد حددت هوية مشجعي أتليتكو مدريد أصحاب الدمية المسيئة لفينيسيوس.

وكانت مجموعة من مشجعي أتليتكو مدريد قد علقوا دمية مشنوقة مرتدية لقميص فينيسيوس بجانب لافتة كتب عليها "مدريد تكره الريال".

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