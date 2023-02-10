تقرير: بايرن ميونيخ لديه أفضلية عن مانشستر يونايتد لضم هاري كين

الجمعة، 10 فبراير 2023 - 12:21

كتب : FilGoal

هدف هاري كين مع توتنام أمام مانشستر سيتي

يملك بايرن ميونيخ أفضلية عن مانشستر يونايتد للتعاقد مع هاري كين قائد توتنام ومنتخب إنجلترا خلال الصيف المقبل.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

وقال كريستيان فالك صحفي جريدة "بيلد" الألمانية: "بايرن يعمل حاليا على تجديد تعاقد إريك ماكسيم تشوبو موتنج كي يشعرون بالاسترخاء بشأن التكهنات حول هاري كين".

وأكمل "بايرن يعرف إن كان الأمر يتعلق بالمال فسيكون ضم كين صعبا عليهم بعد التعاقد مع يان سومر حارس المرمى، كما أنهم يعرفون أن توتنام حريص على عدم خسارة كين لفريق آخر في الدوري الإنجليزي".

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واستدرك "لكنني سمعت أن هناك قرار سيتخذه توتنام لذا ربما هنا تتاح فرصة لبايرن".

وأردف "هاري كين لا يحصل على راتب يوازي إمكانياته مع توتنام لذا بايرن يأمل في استغلال الفرصة ولكنه سيجدد تعاقد موتنج أولا للانتظار لمعرفة قرار كين".

وأتم صحفي "بيلد" الموثوق في الانتقالات حديثه قائلا: "بايرن يأمل ألا يبيع توتنام هاري كين لفريق مثل يونايتد، الكل يعرف أنه حال رحيل كين فسيكون للفوز بالبطولات، لكنني لست متأكدا أن يونايتد سيضمن ذلك في الوقت الحالي لكن بايرن يمكنه ذلك".

ويملك كين صاحب الـ29 عاما عقدا مع توتنام ممتد حتى صيف عام 2024.

مانشستر يونايتد توتنام بايرن ميونيخ هاري كين
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