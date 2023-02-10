من أجل حلم اللقب الخامس.. نانت يواجه لانس في كأس فرنسا

الجمعة، 10 فبراير 2023 - 11:05

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يسجل مع نانت أمام مونبيليه

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس فرنسا عن مواجهة بين نانت ولانس.

وكان نانت فاز على أنجيه في دور الـ16 بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل إيجابيا بهدف لمثله.

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد فيها كبديل منذ الدقيقة 63.

أخبار متعلقة:
المصري يوافق على سفر دغموم إلى الجزائر مواعيد مباريات الجمعة 10-2-2023 والقنوات الناقلة.. الزمالك في إفريقيا والدوري المصري الأهلي يكشف إصابة السولية ويعلن غيابه عن مباراة فلامنجو

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

نانت ضد لانس

مارسيليا ضد آنيسي

ليون ضد جرينوبل

تولوز ضد روديز

ويأمل لانس في الفوز باللقب للمرة الخامسة في تاريخه والثانية له على التوالي.

ولم يسبق لنانت أن توج باللقب لعامين متتاليين أبدا في تاريخه.

فيما يعد مارسيليا ثاني أكثر المتوجين باللقب بواقع 10 مرات بفارق أربع مرات عن باريس سان جيرمان صاحب الرقم القياسي.

وتوج ليون باللقب خمس مرات، ومرة وحيدة لتولوز.

فيما لم يتوج لانس وأنيسي وجرينوبل وروديز باللقب من قبل.

كأس فرنسا مصطفى محمد نانتنس
نرشح لكم
تشكيل مانشستر يونايتد – عودة راشفورد ضد أستون فيلا.. وإريكسن أساسي الفوز الرابع على التوالي.. بورنموث يقسو على فولام بثلاثية ويتخطى تشيلسي تشكيل ليفربول - صلاح أساسي وتغييرات عديدة أمام بيرنلي من كان يسجل لهم أحرز في مرماهم هاتريك.. وود ينتزع فوزا لفورست على نيوكاسل تقرير: ليفربول يستعد لتقديم عرض لـ ميلان لضم لياو مقابل دياز بعد تتويجه بها 4 مرات تواليا.. زيلينسكي ينتزع جائزة لاعب العام في بولندا من ليفاندوفسكي انتهت الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (1)-(3) فورست كورييري: ميلان يتجه لضم مدافع سان جيرمان بسبب أزمة الإصابات
أخر الأخبار
معاناة فاركو مستمرة.. الاتحاد يعود للانتصارات بثلاثية 8 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر يونايتد – عودة راشفورد ضد أستون فيلا.. وإريكسن أساسي 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مجلس أبو ظبي الرياضي: تذاكر نهائي سوبر الأبطال مازالت متوفرة 31 دقيقة | الكرة المصرية
الفوز الرابع على التوالي.. بورنموث يقسو على فولام بثلاثية ويتخطى تشيلسي ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري السعودي - اتحاد جدة (2) - (1) النصر.. الثالث يضيع ساعة | سعودي في الجول
كلاسيكو السعودية - رونالدو وماني وبروزوفيتش يقودون النصر أمام اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
اتحاد الفروسية يرفض قرار وزارة الرياضة بإيقافه ساعة | رياضات أخرى
مباشر الدوري الإنجليزي - بيرنلي (0)-(2) ليفربول.. جوووول جوتا والثاني 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيتوريا يوضح أسباب ضم صبحي وفتوح.. واستبعاد الشحات وإمام واعتزال طارق 2 الأهلي يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4) (2) أوراوا.. البرونزية من نصيب النسر مجددا 4 مورينيو يقطع مؤتمر مدرب مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز