انتهت في الدوري السعودي - الوحدة (0) - (4) النصر.. سوبر هاتريك رونالدو
الخميس، 09 فبراير 2023 - 19:49
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الوحدة ضد النصر في الأسبوع الـ 17 للدوري السعودي.
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د61” رونالدو— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 9, 2023
سوبر هاااااتريك⚽️⚽️⚽️⚽️
الوحدة 0 × 4 النصر#الوحدة_النصر | #SSC pic.twitter.com/SjnQAqW7iR
ق 61 جووووول سوبر هاتريك من الدووووون ينفرد ويسدد تصطدم بالحارس وتعود إليه مرة أخرى ليودعها الشباك
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رونالدو— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 9, 2023
الهاتريك الأول مع #النصر⚽️⚽️⚽️
الوحدة 0 × 3 النصر#الوحدة_النصر | #SSC pic.twitter.com/q5I5UaUQn1
ق 51 جوووووول رونالدو يسجل الثالث من ركلة جزاء.. 3-0 هاتريك للدون في ثالث مبارياته بالدوري السعودي
ق 49 لمسة يد.. ركلة جزاء للنصر
استراحة
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د40" رونالدو وهدف آخر بالشرائع⚽️🔥🔥— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 9, 2023
الوحدة 0 × 2 النصر#الوحدة_النصر | #SSC pic.twitter.com/ebTeJIPtbc
ق 44 الهدف يحتسب بعد مراجعة تقنية الفيديو
ق 40 جوووووول بين قدمي الحارس.. رونالدو يسجل الثاني بعد تمريرة من سامي النجحي
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رونالدو يسجل ثاني أهدافه في الملاعب السعودية ⚽️🇸🇦#الوحدة_النصر | #SSC pic.twitter.com/grojyUYAHO— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 9, 2023
ق 21 جوووووول رونالدو يتسلم تمريرة عبد الرحمن غريب ويسدد بيسراه وفي الشباك.. 1-0
ق 16 رونالدو يسدد ركلة حرة في الحائط اليشري إلى ركنية
بداية المباراة