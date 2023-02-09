انتهت في الدوري السعودي - الوحدة (0) - (4) النصر.. سوبر هاتريك رونالدو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الوحدة ضد النصر في الأسبوع الـ 17 للدوري السعودي.

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ق 61 جووووول سوبر هاتريك من الدووووون ينفرد ويسدد تصطدم بالحارس وتعود إليه مرة أخرى ليودعها الشباك

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ق 51 جوووووول رونالدو يسجل الثالث من ركلة جزاء.. 3-0 هاتريك للدون في ثالث مبارياته بالدوري السعودي

ق 49 لمسة يد.. ركلة جزاء للنصر

استراحة

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د40" رونالدو وهدف آخر بالشرائع⚽️🔥🔥



الوحدة 0 × 2 النصر#الوحدة_النصر | #SSC pic.twitter.com/ebTeJIPtbc — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 9, 2023

ق 44 الهدف يحتسب بعد مراجعة تقنية الفيديو

ق 40 جوووووول بين قدمي الحارس.. رونالدو يسجل الثاني بعد تمريرة من سامي النجحي

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رونالدو يسجل ثاني أهدافه في الملاعب السعودية ⚽️🇸🇦#الوحدة_النصر | #SSC pic.twitter.com/grojyUYAHO — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 9, 2023

ق 21 جوووووول رونالدو يتسلم تمريرة عبد الرحمن غريب ويسدد بيسراه وفي الشباك.. 1-0

ق 16 رونالدو يسدد ركلة حرة في الحائط اليشري إلى ركنية

بداية المباراة