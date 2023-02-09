انتهت في الدوري السعودي - الوحدة (0) - (4) النصر.. سوبر هاتريك رونالدو

الخميس، 09 فبراير 2023 - 19:49

كتب : FilGoal

رونالدو مع النصر السعودي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الوحدة ضد النصر في الأسبوع الـ 17 للدوري السعودي.

تابع دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 61 جووووول سوبر هاتريك من الدووووون ينفرد ويسدد تصطدم بالحارس وتعود إليه مرة أخرى ليودعها الشباك

ق 51 جوووووول رونالدو يسجل الثالث من ركلة جزاء.. 3-0 هاتريك للدون في ثالث مبارياته بالدوري السعودي

ق 49 لمسة يد.. ركلة جزاء للنصر

استراحة

ق 44 الهدف يحتسب بعد مراجعة تقنية الفيديو

ق 40 جوووووول بين قدمي الحارس.. رونالدو يسجل الثاني بعد تمريرة من سامي النجحي

ق 21 جوووووول رونالدو يتسلم تمريرة عبد الرحمن غريب ويسدد بيسراه وفي الشباك.. 1-0

ق 16 رونالدو يسدد ركلة حرة في الحائط اليشري إلى ركنية

بداية المباراة

رونالدو النصر الدوري السعودي
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