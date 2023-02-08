تحت أنظار دورتموند ومارسيليا وروما.. بلال مظهر يودع مع باناثينايكوس أبطال أوروبا للشباب

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 21:56

كتب : FilGoal

بلال مظهر

خسر نادي باناثينايكوس اليوناني من منافسه بورتو البرتغالي بهدف دون رد في دوري أبطال أوروبا للشباب.

بلال مظهر عبد الرحمن

النادي : باناثينايكوس

واستضاف النادي اليوناني منافسه البرتغالي اليوم الأربعاء في إطار الملحق المؤهل لدور الـ16 من البطولة الأوروبية.

سجل هدف المباراة الوحيد جورجي ميريلش في الدقيقة 19.

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وشهدت المباراة مشاركة لاعب منتخب مصر للشباب بلال مظهر عبد الرحمن مع باناثينايكوس فيها بشكل كامل.

ولم يسبق لباناثينايكوس الفوز مطلقا بتلك البطولة فيما ظفر بها بورتو مرة وحيدة كانت في عام 2019.

يذكر أن FilGoal.com كشف في وقت سابق عن متابعة روما وبروسيا دورتموند ومارسيليا لبلال في لقاء اليوم ضد بورتو.

وتسعى تلك الأندية لمراقبة اللاعب تمهيدًا لبدء مفاوضات ضمه في الفترة المقبلة.

المهاجم البالغ 19 عامًا يمتلك إحصائيات خارقة في دوري أبطال أوروبا للشباب هذا الموسم.

وسجل عبد الرحمن 9 أهداف في 3 مباريات خاضها هذا الموسم مع باناثينايكوس في البطولة القارية بدون احتساب لقاء اليوم ضد بورتو.

كما سجل اللاعب المصري الشاب 5 أهداف في فوز باناثينايكوس على سلافيا صوفيا البلغاري في سبتمبر الماضي.

ثم عاد وسجل هدفا أمام ترينتشين السلوفاكي في لقاء الذهاب، وأتبعه بهاتريك أمام نفس الفريق إيابًا في نوفمبر، ليفوز باناثينايكوس 4-3.

ويلتقي باناثينايكوس بـ بورتو ضمن منافسات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا للشباب.

ويشارك عبد الرحمن مع فريقه باناثينايكوس (ب) في دوري القسم الثاني اليوناني هذا الموسم، وسجل فيه 3 أهداف في 9 مباريات.

وتواجد عبد الرحمن على مقاعد بدلاء الفريق الأول خلال مباراتين بالدوري الممتاز أمام أستيراس تريبولي، ولاميا في أكتوبر الماضي.

وسجل عبد الرحمن 21 هدفًا في 20 مباراة بالدوري اليوناني تحت 19 عامًا في الموسم الماضي.

وسبق لـ بلال مظهر عبد الرحمن اللعب في ناشئي المقاولون العرب، قبل أن ينتقل إلى باناثينايكوس في يناير 2020.

ويمتلك اللاعب جواز سفر فرنسي، لكنه عبّر سابقًا عن رغبته في تمثيل منتخب مصر.

ووُلد بلال في فرنسا وقتما كان والده، مظهر عبد الرحمن، لاعبًا في صفوف موناكو.

بلال مظهر ينتمي للفئة العمرية لمنتخب مصر للشباب، والتي ستخوض بطولة أمم إفريقيا للشباب في مصر بداية من 19 فبراير الجاري وحتى 11 مارس المقبل.

وسبق لـ مظهر عبد الرحمن اللعب لـ المقاولون العرب وجولدي والمصري، قبل أن يحترف في صفوف موناكو، ويلعب أيضًا لـ شاتيرو الفرنسي، ثم جيانجسو الصيني.

بلال مظهر عبد الرحمن باناثينايكوس دوري أبطال أوروبا للشباب
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