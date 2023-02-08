تشكيل مانشستر يونايتد – سابيتزر أساسي لأول مرة.. وجارناتشو يبدأ ضد ليدز

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 20:54

كتب : FilGoal

مارسيل سابيتزر - مانشستر يونايتد

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لملاقاة ليدز يونايتد في ملعب أولد ترافورد في لقاء مؤجل من ثامن جولات الدوري الإنجليزي.

ويبدأ الوافد الجديد على الفريق مارسيل سابيتزر في التشكيل الأساسي لأول مرة.

كما دفع المدرب الهولندي بالجناح الأرجنتيني الشاب أليخاندرو جارناتشو منذ البداية.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: لوك شو- ليساندرو مارتينيز- رافائيل فاران- ديوجو دالوت

في الوسط الدفاعي: فريد- مارسيل سابيتزر

في الوسط الهجومي: أليخاندرو جارناتشو- برونو فيرنانديز- ماركوس راشفورد

في الهجوم: فوت فيجورست

ويحتل يونايتد المركز الثاني في جدول الترتيب بـ42 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الثاني.

فيما يأتي ليدز في المركز الـ17 بـ18 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه إيفرتون وصاحب أول مراكز الهبوط.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي ليدز
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