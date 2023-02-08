"ديكلان رايس أفضل من كاسيميرو وبارتي"

يؤمن كيران تريبيير الظهير الأيمن لنيوكاسل أن مواطنه الإنجليزي ولاعب وست هام ديكلان رايس هو أفضل خط وسط في بريميرليج متخطيا كاسيميرو وتوماس بارتي من مانشستر يونايتد وأرسنال.

وتحدث تريبيير لقناة ريو فرديناند مدافع يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق عبر موقع "يوتيوب" قائلا: "ديكلان لا يصدق".

وواصل "لا أعرف إن شاهدتم مباراة وست هام ونيوكاسل، لكن ذكاء ديكلان والطريقة التي يستخلص بها الكرة وبناء اللعب، هو لا يصدق".

وأردف "ربما هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم فيما يقوم به".

وأكمل تريبير "بالنسبة للمدافعين مثلي ومثلك يا ريو، فنحن نحترم كثيرا لاعبين مثل مايكل كاريك أو ما يقوم به ديكلان".

وأكمل "تلك النوعية من اللاعبين تجعل وظيفتك أسهل لأنهم يتحركون في كل مكان".

وأتم اللاعب الإنجليزي حديثه "لا تسيئون فهمي، كاسيميرو فاز بدوري أبطال أوروبا وهو لاعب من طراز عظيم لكن إن كنا نتحدث عن الوقت الحالي فديكلان رايس لا يصدق".