تشكيل نانت - مصطفى محمد على الدكة أمام أنجيه في كأس فرنسا

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 18:37

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

مصطفى محمد - نانت

يجلس مصطفى محمد على دكة بدلاء نانت أمام أنجيه في دور الـ 16 من كأس فرنسا.

وتقام اليوم مباريات الدور الـ 16 من كأس فرنسا، وأهمها الكلاسيكو بين مارسيليا وباريس سان جيرمان.

وسبق أن سجل مصطفى محمد هدفا خلال لقاء الدور الثالث.

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وسجل الركلة الترجيحية الأخيرة في الدور الرابع قائدا فريقه للوصول لتلك المرحلة.

وجاء تشكيل نانت:

حراسة المرمى: ريمي ديشامب

الدفاع: سيباستيان كورشيا – جواو فيكتور – جيان كاستيليتو – تشارلز تراوري

الوسط: بيدرو شيريفيا – فلوران موليه – لوديفيك بلاس – موسى سيسوكو

الهجوم: أجنتيوس جانجو – إيفان جيساند

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وخاض الدولي المصري الموسم الجاري 31 مباراة بقميص نانت سجل 8 أهداف وصنع 4.

مصطفى محمد نانت كأس فرنسا أنجيه
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