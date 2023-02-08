الشرطة الإسبانية تحدد هوية أصحاب الدمية المسيئة لـ فينيسيوس جونيور

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 11:16

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

كشفت صحيفة إل كونفيدينشيال الإسبانية عن نجاح الشرطة الإسبانية في تحديد أصحاب الدمية المسيئة لفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وكانت مجموعة من مشجعي أتليتكو مدريد قد علقوا دمية مشنوقة مرتدية لقميص فينيسيوس جونيور بجانب لافتة كتب عليها "مدريد تكره الريال".

Photo: The banner and the doll with the Vinicius shirt. (Twitter)

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وفقا للصحيفة فإن منفذي واقعة دمية فينيسيوس جونيور هم 6 أشخاص من المشجعين المتطرفين لأتليتكو مدريد وقد تم إدانتهم من قبل في حادثة قتل جيمي جيمي مشجع ديبورتيفو لاكورونيا الذي ألقي في نهر مانزاناريس عام 2014.

الشرطة الإسبانية استندت إلى أكثر من دليل لتحديد هوية الفاعلين منها بصمات الأصابع وتستعد حاليا للقبض عليهم ويوجه إليهم أكثر من تهمة منها التهديد بالقتل والتحرضي على الكراهية.

الواقعة كانت قد حدثت في فجر يوم 26 يناير قبل مواجهة ريال مدريد مع أتليتكو مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب سانتياجو برنابيو وتمكن فينيسيوس من تسجيل الهدف الثالث.

وسيلعب ريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ضد برشلونة.

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